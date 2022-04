Dopo una certa età è normale che la pelle del viso tenda a perdere elasticità, anche usando le migliori creme. Purtroppo fermare o riavvolgere gli effetti del passare del tempo è ancora impossibile.

L’unico modo che abbiamo per apparire più giovani è chiedere una mano all’estetica. Il che può significare affidarsi ad un chirurgo professionista ed intervenire con qualche ritocco. Ma anche utilizzare qualche espediente furbo senza dover mettere mani al portafoglio o subire interventi.

Infatti il make up e le tecniche di trucco hanno fatto passi da gigante negli ultimi decenni. Ora giocando con le ombre e i contrasti è possibile quasi rivoluzionare completamente il viso. Far apparire più sottile un naso più importante, ingrandire le labbra o allungare l’occhio.

Occhi con effetto lifting anche di giorno con questo eyeliner più delicato di quello classico nero che sta spopolando

Il trucco che per eccellenza riesce a dare questo effetto lifting senza troppi sforzi è il cat eye. La famosa codina di eyeliner nero che risolleva la zona del contorno occhi solo con un tratto di penna.

Prima impariamo a farla bene

Se non disegnata nel modo giusto, però, potremmo avere l’effetto opposto. Invece di allungare l’occhio e far apparire le tempie più sollevate, potremmo appesantire lo sguardo. Non preoccupiamoci di imparare strane tecniche con scotch, forcine o altro. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, l’importante è seguire la forma del nostro occhio. Così da tracciare la linea guida che si farà disegnare una linea perfetta per noi.

Ma l’eyeliner nero potrebbe essere troppo aggressivo per alcuni incarnati più chiari. Come il fatto che alcune donne non si sentono a proprio agio indossandolo di giorno, perché troppo intenso. Per questo motivo rinunciano al loro effetto lifting, non sapendo come fare. Ecco quindi la soluzione, così semplice eppure a cui non tutti pensano.

Non solo toni scuri

O meglio non solo toni scuri legati al nero, quindi grigio scuro o grigio fumo. Possiamo realizzare una linea liftante anche con colori meno intensi e più delicati su ogni viso. Un bel color borgogna, ad esempio, più tendente al rosa o al rosso in base all’incarnato. Oppure un meraviglioso marrone, nei toni più caldi ma anche freddi tipo fango. Ormai gli eyeliner in commercio vantano di una gamma di colori incredibili, anche fluo.

Disegniamo la nostra bellissima linea o solo la codina per un occhio liftato. Possiamo usare anche un pennellino obliquo sottile, immergerlo in un po’ di acqua micellare e poi nell’ombretto. Ed ecco pronto il nostro eyeliner personalizzato dai toni più caldi e leggeri.

Quindi, per occhi con effetto lifting anche di giorno possiamo utilizzare queste stupende tonalità più delicate. Per completare il trucco servono ciglia incurvate e i giusti colori che risaltino gli occhi. Giochiamo con le tonalità più fredde e più calde che ci valorizzano davvero.

