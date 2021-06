La prossima settimana ci sarà il passaggio di proprietà di una sfilza di case di proprietà dell’Ater, con una serie di immobili che finiranno all’asta.

Questi sono tutti siti a Roma e si spazia dallo storico quartiere di Testaccio all’Ardeatino, dai pressi del Villaggio Olimpico fino in prossimità del rione Vittoria.

Ma passiamo al dunque, e presentiamo queste occasioni d’oro per chi intende comprare casa nella città più bella del mondo.

L’immobile sito in Piazza Palach

Il lotto 22/249 riguarda un appartamento di 5 vani senza ascensore, per complessivi 108 mq. È sito al 3° piano del civico 29 in Piazza Jan Palach, ed è libero. La piena proprietà dell’immobile passerà di mano al 1° turno d’asta e lo stesso vale anche per gli altri immobili.

Le offerte d’interesse saranno raccolte fino alle ore 17.00 di venerdì 2 luglio, mentre l’asta vera e propria si terrà alle ore 10 di lunedì 5. Il prezzo dell’avviso è fissato in 301.320 euro, mentre la cauzione in 20mila euro, da depositare mediante assegno circolare non trasferibile.

Via della Lega Lombardia

Sempre lunedì 5 (H 12.30) ci sarà il passaggio di proprietà del lotto 22/253. Si tratta di un appartamento di 3,5 vani e di 66 mq, sito al 4° piano (senza ascensore) di via della Lega Lombarda, n. 43.

L’appartamento è libero e anche per esso si procederà ad asta unica e con incanto. Il prezzo dell’avviso è pari a 178.200 euro mentre la cauzione (sempre con a/c non trasferibile) è fissato in 17.200 euro. Infine anche in questo caso le offerte d’interesse saranno raccolte fino alle H 17 di venerdì 2 luglio.

Gli appartamenti di via Caffaro e via Taranto

Tra gli immobili Ater in dismissione ve n’è uno in via Caffaro e un altro in via Taranto. Per tutti i dettagli di questi due appartamenti rimandiamo al seguente link.

Altra occasione d’oro in via Cassia

Il lotto 22/250 riguarda invece l’appartamento posto al 2° piano di via Cassia n. 964, di 5,5 vani con ascensore e balcone e cantina, per 101 mq totali.

Il prezzo dell’avviso è fissato in 199.413,75 euro, mentre la cauzione è pari a un decimo del prezzo dell’avviso.

Per questa casa le manifestazioni d’interesse saranno raccolte fino alle 17.00 di questo venerdì, mentre lunedì 5 alle 10.30 si procederà alla vendita.

Via Cravero, Tosi e P.zza S. Maria Liberatrice

In merito agli appartamenti di cui in via E. Cravero, P. Tosi e Piazza Santa Maria Liberatrice rimandiamo al seguente articolo per tutti i dettagli.

Concludiamo le occasioni d’oro per chi intende comprare casa nella città più bella del mondo

Un altro avviso (lotto 22/257) rimanda al 5° piano di via Annio Felice, n. 26. Si tratta di un appartamento libero di 4,5 vani con ascensore e balconi per 78 mq. Il prezzo dell’avviso è pari a 162.863 euro mentre la cauzione è pari a un decimo dell’avviso.

In questo caso l’asta si terrà alle 11.00 di martedì 6 luglio, mentre le offerte saranno raccolte fino alle 17.00 di questo venerdì.

Il lotto 22/252 ha infine per oggetto un appartamento libero in Viale Tirreno, n. 187, 3° piano con ascensore. La casa ha balconi e cantina per 81 mq totali e il prezzo dell’avviso è pari a 167.743 euro (cauzione pari a un decimo). Anche qui il termine ultimo per le offerte è fissato a venerdì 2 luglio e la vendita lunedì prossimo, alle ore 12.00.