L’acquisto di Safilo è un’occasione di guadagni stratosferici fino al 120% ma il rischio è molto elevato. Il titolo, infatti, viene da anni molto tormentati in Borsa che hanno portato a perdite negli ultimi cinque anni pari al 93,9%, mentre negli ultimi tre anni le perdite sono ammontate all’89,2%. Le cose, però, dopo la ristrutturazione societaria stanno andando meglio e nel corso dell’ultimo anno Safilo ha fatto meglio del settore di riferimento.

Che le cose si stiano mettendo al meglio?

Gli analisti nonostante vedano il titolo sottovalutato del 20% mantengono un giudizio Hold, a testimonianza della prudenza che accompagna il titolo.

Andiamo ora a quantificare che cosa si intende per occasione di guadagni stratosferici fino al 120% ma il rischio è molto elevato.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Safilo

Safilo (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 28 luglio a quota 0,7€ in ribasso dello 0,64% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti la proiezione è in corso su tutti i time frame considerati. Anche se con le ultime due sedute lo scenario sul giornaliero è andato migliorando. Le ultime due chiusure, infatti, sono state superiori all’importante resistenza in area 0,69664€ aprendo spazi per interessanti recuperi.

Questo indizio potrebbe tornare utile anche per le posizioni di lungo. Come si vede sul time frame mensile, infatti, le quotazioni sono letteralmente attaccate al supporto in area 0,71285€. Ci sono, quindi, i presupposti per non rischiare molto. Il grande rischio, però, viene da questa continua altalena intorno al livello indicato che potrebbe portare ad aprire e chiudere continuamente le posizioni con piccole perdite, ma molto frequenti. Per cui la somma delle perdite potrebbe essere importante.

Per evitare questo stillicidio una possibilità potrebbe essere quella di entrare sul titolo alla rottura in chiusura di settimana di area 0,76665€. Il potenziale rialzista massimo di una proiezione di lungo periodo su Safilo è di oltre il 120%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile