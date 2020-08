Un’ occasione di acquisto su un titolo del Ftse Mib che ha guadagnato mediamente il 60% all’anno negli ultimi 5 anni non capita tutti i giorni. È quanto, però, si sta verificando sul titolo Amplifon uno di meno “appariscenti” a Piazza Affari, ma che negli ultimi anni ha dato enormi soddisfazioni ai sui azionisti.

Una performance media annua del 60% negli ultimi cinque anni non è cosa da poco conto. Basti pensare che sul listino principale è il titolo azionario con la migliore performance su questo arco temporale.

Eppure storicamente il titolo non è tenuto nella debita considerazione dagli analisti. Per rendersene conto basta guardare il grafico seguente, dove è riportato il prezzo obiettivo medio confrontato con il prezzo delle quotazioni nel corso degli ultimi tre anni e mezzo. Notiamo come, quasi sempre, il titolo risulta essere sopravvalutato essendo il prezzo obiettivo medio sistematicamente inferiore alle quotazioni del momento.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Anche adesso il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 10% circa.

Occasione di acquisto su un titolo del Ftse Mib che ha guadagnato mediamente il 60% all’anno negli ultimi 5 anni: quando comprare secondo l’analisi grafica

Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 28,33€ in ribasso dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista, ma il supporto fornito dal I° obiettivo di prezzo in area 28,313€ sta. ormai da sette sedute, offrendo una validissima opposizione ai ribassisti.

Questa prova di forza potrebbe essere il trampolino di lancio verso l’obiettivo rialzista più vicino in area 32,164€. Solo una chiusura giornaliera inferiore al livello indicato farebbe accelerare verso il II° obiettivo di prezzo in area 26,839€. La massima estensione al ribasso si trova in area 25,385.

Una possibile strategia potrebbe essere quella di entrare al rialzo sul titolo con stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 28,313€. La stessa strategia si potrebbe applicare su ogni livello/obiettivo indicato.

Nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è saldamente rialzista e non s’intravedono pericoli all’orizzonte.

Approfondimento

Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future