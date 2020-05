Occasione di acquisto per un titolo del comparto assicurativo. Potenziale guadagno del 25% rischiando meno del 3%

Questa settimana potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto per il titolo azionario UnipolSAI. Come vedremo nella sezione dell’analisi grafica e previsionale, infatti, ci sono i presupposti per un investimento di medio/lungo periodo a basso rischio.

Intanto la società ha presentato i conti relativi al primo trimestre 2020 con un utile in calo del 7,2% a 171 milioni di euro, leggermente superiore alle attese degli analisti. Il contributo maggiore al rallentamento viene dalla diminuzione della raccolta premi dovuto all’emergenza coronavirus, col ramo Danni che limita la flessione all’1,5% (1,98 miliardi di raccolta assicurativa diretta) e il Vita che invece cede il 13,2% (a 1,1 miliardi). La tenuta del ramo danni è sicuramente una voce non ripetibile ed è legata a un drastico calo dei sinistri.

Il consenso medio degli analisti è Overperform in aumento rispetto a un mese fa quando era Hold. Il prezzo obiettivo medio di 2,31€ con una sottovalutazione di circa il 15% rispetto alle quotazioni attuali.

Altri aspetti positivi della società sono

i suoi livelli di valutazione interessanti con un basso rapporto EV/vendita rispetto ai suoi omologhi;

Il capitale proprio è uno dei più interessanti sul mercato per quanto riguarda la valutazione basata sui multipli degli utili.

In ultimo, ma non per ultimo, vogliamo ricordare che UnipolSAI è una delle poche società che a livello europeo nel settore assicurativo/bancario ha confermato il dividendo (clicca qui) il cui rendimento alle quotazioni attuali è di oltre l’8%.

Occasione di acquisto su UnipolSAI, quando acquistare secondo l’analisi grafica e previsionale?

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 25 maggio in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente a quota 1,996€.

La proiezione in corso è rialzista, ma dopo aver toccato il suo II° obiettivo di prezzo in area 2,2137€ ha subito un forte ritracciamento. L’aspetto interessante è che la discesa si è fermata sull’importantissimo supporto in area 1,9378€. Solo una chiusura inferiore a questo livello, infatti, farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Vista la vicinanza del livello di stop, quindi, si potrebbe entrare subito al rialzo sul titolo mettendo uno stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,9378€. In questo modo si rischia meno del 3% per un guadagno potenziale del 10% o nel caso migliore del 25%.