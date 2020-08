Occasione di acquisto per un titolo che negli ultimi cinque anni ha reso circa il 14% per anno. Questa è la performance annua, includendo il dividendo, che ha offerto il titolo HERA ai suoi investitori. Niente male, soprattutto se si tiene conto di quanto accaduto nel primo semestre del 2020. Da questo punto di vista il titolo ha perso molto del suo smalto se confrontato con quello del settore di riferimento e del mercato italiano.

Tuttavia, il titolo gode ancora di un’ottima reputazione tra gli analisti che hanno un consenso medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

Prima di procedere allo studio dei grafici, vogliamo evidenziare un aspetto che potrebbe avere implicazioni anche sul titolo HERA: si starebbe lavorando alla super-utility italiana attraverso l’aggregazione di A2A, HERA, IREN e Acea che porterebbe alla creazione di un colosso dalla capitalizzazione di 15,5 miliardi di euro.

Occasione di acquisto per un titolo che negli ultimi cinque anni ha reso circa il 14% per anno: cosa fare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 31 luglio a quota 3,274€ in rialzo del 2,06% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame giornaliero la chiusura del 31 luglio, sebbene molto forte, potrebbe avere implicazioni negative per il titolo. Per la terza volta consecutiva, infatti, le quotazioni hanno cercato di rompere al rialzo la forte resistenza in area 3,2804€. Qualora questa incapacità dovesse essere confermata, le quotazioni di HERA potrebbero accelerare verso il I° obiettivo di prezzo in area 3,1153€ (I° obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso purché non ci siano chiusure inferiori a 3,1153€. In questo caso bisognerebbe applicare lo stop. Gli ulteriori obiettivi ribassisti sono indicati nel grafico seguente.

Anche sul settimanale ci potrebbe essere a breve un’importante occasione di acquisto. Come si vede dal grafico, infatti, da ormai circa due mesi le quotazioni stanno combattendo nei dintorni di area 3,2838€.

Almeno due chiusure consecutive superiori a questo livello farebbero scattare la proiezione rialzista. Da notare che per il momento il rialzo è sostenuto da un segnale di BottomHunter. In caso contrario potremmo assistere ad accelerazioni verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura, in particolare verso area 2,9€. La massima estensione del ribasso si trova in area 2,52€.

Sul mensile la situazione è molto più compromessa e per evitare ribassi di lungo periodo bisognerà aspettare chiusure mensili superiori a 3,7427€.