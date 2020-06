Occasione di acquisto per un titolo azionario del settore tech con potenziale rialzista del 60%

Nonostante il rialzo degli ultimi anni (+300% negli ultimi 3 anni), Eurotech è ancora un’ottima occasione di acquisto nel settore tech.

Nel primo trimestre 2020 Eurotech ha realizzato un utile netto pari a 0,5 milioni di euro, ricavi pari a 19,8 milioni di euro (-22,6%) e una posizione finanziaria netta con cassa netta pari a 10,4 milioni di euro. Numeri in calo rispetto al primo trimestre del 2019, ma chiaramente affetti dalla crisi economica conseguenza della pandemia da Covid-19. Pandemia che, come scritto in un precedente articolo (clicca qui per leggere), la cui Fase 2 potrebbe tramutarsi in un’opportunità per Eurotech.

Intanto la holding Emera, una società a capitale interamente italiano, è salita a oltre il 20% del capitale di Eurotech rafforzando la sua posizione di primo azionista della società. Nel comunicato che ha accompagnato la notizia il presidente di Emera ha dichiarato che l’operazione è frutto della fiducia nella

capacità del management della società di cogliere le opportunità generate dalla trasformazione digitale in atto, che vedrà aumentare gli investimenti delle imprese per l’Industria 4.0

Che Eurotech sia un’occasione di acquisto si evince anche dal giudizio degli analisti che mantengono il consenso Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%. Inoltre, il PE di Eurotech (11,7) esprime anch’esso una forte sottovalutazione rispetto al settore di riferimento che ha un rapporto prezzo/utili pari a 18,5.

Occasione di acquisto secondo l’analisi grafica e previsionale?

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 22 giugno a 5,695€ ribasso dello 0,78% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e si sta avvicinando al I° obiettivo di prezzo in area 5,4235€. Questo livello potrebbe rappresentare un’ottima occasione di acquisto..

Come si vede dal grafico, infatti, in questa area si potrebbe configurare un doppio minimo con obiettivi rialzista in area 9%. Inoltre il I° obiettivo di prezzo costituisce un fortissimo supporto da cui le quotazioni potrebbero prepotentemente ripartire.

Viceversa, una rottura in chiusura di giornata di area 5,4235€ potrebbe far accelerare al ribasso verso il II° obiettivo di prezzo in area 4,3182€. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 3,2086€ (III° obiettivo di prezzo).

Riassumendo: l’opportunità di acquisto si sta avvicinando e si trova in area 5,4235€.