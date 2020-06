Occasione di acquisto o scappare dal titolo? Strategie operative su IMMSI

Occasione di acquisto o scappare dal titolo? È questa la domanda che si fanno gli investitori dopo che IMMSI ha toccato i massimi di inizio anno in area 0,494€, salvo poi ritracciare violentemente.

Eppure la notizia di una partnership strategica della controllata Intermarine, nel settore navale, con Leonardo aveva avuto un impatto immediato molto positivo in Borsa. Inoltre potrebbe avere effetti positivi anche sui futuri bilanci della società controllata da IMMSI. La collaborazione, infatti, porterà allo sviluppo di prodotti altamente innovativi per la Difesa.

Se a questo si aggiunge il buon andamento dell’altra controllata Piaggio ci si aspetterebbe di vedere un titolo azionario che vola in Borsa e non che stenta mantenendosi nella parte bassa del suo trading range storico.

Occasione di acquisto o scappare dal titolo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 0,4125€ in ribasso del 4,73% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo (area 0,44228€) ha provocato una brusca frenata nell’ascesa delle quotazioni. Al momento, quindi, stiamo assistendo a una fase che, seppur non pericolosa per i rialzisti, deve far alzare la soglia di attenzione. Fino a quando il supporto in area 0,41053€ resiste in chiusura di settimana, infatti, non bisogna preoccuparsi più di tanto. Solo chiusure settimanali inferiori a 0,39085€ devono far scattare l’allarme.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale superiore a 0,44228€ farebbe accelerare le quotazioni verso la massima estensione rialzista in area 0,52673€. Da notare che il segnale rialzista del BottomHunter è tuttora in essere e questo rappresenta un motivo di forza per i rialzisti.

