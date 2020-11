Occasione di acquisto molto interessante e a basso rischio. È questo lo scenario che si sta venendo a creare sul titolo Reno De Medici. D’altra parte, dopo un periodo di debolezza, sarebbe del tutto naturale che le quotazioni tornassero, in assenza di notizie catastrofiche che non ci sono state, a performare come sempre hanno fatto in passato. Negli ultimi cinque anni, ad esempio, Reno De Medici ha avuto una performance del 156,6% a fronte di un settore di riferimento che ha reso il 26,6%.

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia il parametro utilizzato. D’altra parte anche secondo gli analisti il giudizio medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Un altro aspetto molto importante e interessante è la situazione finanziaria della società che risulta essere molto solida qualunque sia il parametro utilizzato.

Occasione di acquisto molto interessante e a basso rischio: le indicazioni dell’analisi grafica

Reno De Medici (MIL;RM) ha chiuso la seduta del 19 novembre a quota 0,96 euro in rialzo dell’1,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

È su questo time frame che si decideranno le sorti del titolo. Come si vede, infatti, le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la resistenza in area 0,965 euro. La rottura in chiusura di giornata di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 1,352 euro per un potenziale rialzo del 40%.

Time frame mensile

Il rialzo in corso non ha ostacoli e prosegue verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura mensile inferiore a 0,731 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

