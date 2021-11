Nel corso degli ultimi cinque anni l’andamento del titolo Marr è stato molto altalenante, soprattutto rispetto ai suoi competitors. A seconda dell’orizzonte temporale considerato, infatti, il titolo risulta aver fatto meglio o peggio della media del suo settore di riferimento. Questa volta, però, si potrebbe creare un’occasione di acquisto molto ghiotta sul titolo Marr.

Come si vede dal grafico, da ormai 6 settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 20,3 euro – 21,22 euro. Tuttavia non sono mancate veloci escursioni che sono state immediatamente recuperate facendo rientrare le quotazioni nel loro intervallo di lateralità. Andamento laterale che è molto evidente anche dalla posizione di neutralità che caratterizza lo Swing Indicator.

Anche settimana scorsa le quotazioni hanno rotto al ribasso il supporto in area 20,3 euro, ma la chiusura di questa settimana potrebbe determinare il nuovo e immediato recupero. In questo caso il prezzo di Marr potrebbe lanciarsi nuovamente verso la parte superiore del trading range. Una chiusura confermata, poi, di area 21,22 euro aprirebbe le porte a un rialzo verso il I obiettivo di prezzo in area 22,7 euro. A seguire, poi, gli obiettivi si trovano in area 26,58 euro (II obiettivo di prezzo) e area 30,46 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata riconquista di area 20,3 euro, invece, potrebbe avere importanti conseguenze negative sul futuro del titolo.

La valutazione del titolo Marr

Titolo che dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato risulta essere sopravvalutato qualunque sia la metrica considerata. Tuttavia, la crescita è una risorsa sostanziale per l’azienda, come previsto dagli analisti che si occupano dell’azienda. Si stima, infatti, che la crescita raggiunga il 70% entro il 2023. Inoltre, l’azienda ha livelli di valutazione attraenti con un basso rapporto EV/vendite rispetto ai suoi competitors.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Occasione di acquisto molto ghiotta sul titolo Marr: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 11 novembre a quota 20,36 euro in rialzo dello 0,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

