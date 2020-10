Sul titolo del settore lusso Piquadro si sta creando un’interessante occasione di acquisto di lungo periodo. Come vedremo, infatti, le quotazioni hanno raggiunto livelli tali che la probabilità che vengano superati al ribasso sia molto piccola.

Se, però, guardiamo alla valutazione del titolo basata sui multipli di mercato notiamo come Piquadro risulti essere fortemente sopravvalutata. Tuttavia c’è un aspetto della società che è molto positivo: la situazione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo, infatti, sono superiori a 1 a testimonianza della solidità della situazione debitoria.

Occasione di acquisto di lungo periodo per un titolo del settore lusso: le aspettative dell’analisi grafica e previsionale

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 14 ottobre a 1,305 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Nel medio periodo la tendenza in corso è ribassista e ha già raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo in area 1,34 euro. La strada, quindi, è aperta a una continuazione fino agli obiettivi successivi indicati in figura. C’è, però, un aspetto che va evidenziato. Nonostante la rottura del forte supporto, le quotazioni non sono precipitate verso gli obiettivi indicati in figura, ma sono rimaste attaccate a questo livello. Rimangono, quindi, alte le probabilità che una chiusura superiore a 1,34 euro possa far ritornare al rialzo la tendenza in corso.

Time frame mensile

Nel lungo periodo le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,275 euro. Trattandosi del limite invalicabile della proiezione in corso, le quotazioni dovrebbero girare al rialzo e rimbalzare almeno fino in area 1,44 euro.

Per un’inversione di lungo periodo, invece, bisognerà attendere una chiusura mensile superiore a 1,685 euro

