Questa antica ricetta ebraica è entrata a pieno titolo nella tradizione culinaria novarese per i sapori indimenticabili che sprigiona. Ecco come eseguirla in 25 minuti, prima di passare in forno per un’ora, con l’aiuto degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Questo piatto, unico molto nutriente, viene eseguito volentieri nelle fredde giornate di gennaio. E nei Giorni della Memoria dell’Olocausto. Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. L’oca alla novarese viene solitamente accompagnata da un vino Grignolino del Monferrato.

Ingredienti per sei persone

a) Un’oca piccola pulita;

b) tre cipolle rosse di Breme de.co.;

c) 30 grammi di lardo;

d) 100 grammi di burro;

e) una foglia d’alloro;

f) 300 grammi di coscia di vitello;

h) 200 grammi di lardo;

i) 100 grammi di riso carnaroli;

l) uno spicchio d’aglio;

m) un mazzetto di prezzemolo;

n) sale e pepe.

Tutto nell’oca, anche il riso

Oca farcita alla novarese, una ricetta per i Giorni della Memoria. Preparare il ripieno tritando la coscia di vitello, il lardo, una cipolla, l’aglio e il prezzemolo.

Ora bisogna aggiungere sale e pepe. Da ultimo unire il riso. Con questo composto si deve farcire l’oca. Poi cucire la pelle per trattenere bene il ripieno e metterla a riposare.

La cipolla rossa di Breme

La cipolla rossa di Breme, un piccolo borgo medioevale della Lomellina, è conosciuta in tutto il mondo per la sua dolcezza e particolarità

Dal punto di vista nutrizionale, la cipolla rossa di Breme presenta un basso contenuto di lipidi, proteine e glucidi, ma è ricchissima di vitamine (A, C, PP, B1 e B2). Contiene, inoltre, sali minerali importanti quali potassio, ferro, calcio, fosforo e sodio.

Tagliare le cipolle e il lardo con la mezzaluna e metterli sul fondo di una teglia antiaderente o coperta di carta da forno e imburrata. Profumare con l’alloro sminuzzato, il sale e il pepe.

Adagiare l’oca ripiena sulla teglia. Porre in forno e cuocere a 180 gradi per cinquanta minuti almeno, finché l’oca non diventa tenera. Bagnare ogni tanto col fondo di cottura, in modo che risulti saporita e croccante.

Servire l’oca tagliata a pezzi, accompagnandola col riso e il sugo di cottura.