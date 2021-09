Ribasso in corso sui mercati internazionali e va seguito di giorno in giorno, senza alcun preconcetto.

Quali sono i livelli che settimana prossima potranno fermare il ribasso e invece portare gli indici azionari americani verso nuovi rialzi?

Dow Jones

Chiusura settimanale superiore a 34.991

Nasdaq C.

Chiusura settimanale superiore a 15.216

S&P 500

Chiusura settimanale superiore a 4.493.

Oggi, il nostro Ufficio Studi, analizza quali sono gli obiettivi al ribasso per 3 titoli guida a Wall Street. I nostri Trading System hanno studiato Apple, Coca Cola (NYSE:KO) e PayPal e di seguito viene indicata la strategia di investimento per seguire il ribasso in corso con un risk reward ottimale.

Obiettivi al ribasso per 3 titoli guida a Wall Street. I livelli da monitorare e il fair value stimato

Apple, ultimo prezzo a 146,06. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 148,82. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 151,42. Obiettivo primo 134, poi 125,97 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 125 dollari per azione.

Coca Cola, ultimo prezzo a 54,44. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 55,19. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 56. Obiettivo primo 53,15, poi 49,56 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 74 dollari per azione.

PayPal, ultimo prezzo a 276,34. Primo indizio rialzista con la chiusura giornaliera del 20 settembre superiore a 282,50. Tendenza ribassista che potrà durare fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore ai 287,19. Obiettivo primo 266,50, poi 245,11 da raggiungere per/entro il 5 ottobre. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 235 dollari per azione.

I livelli indicati cambieranno e verranno aggiornati in data 24 settembre e di volta in volta, in base agli eventi che si verificheranno, aggiusteremo il tiro.