A chi non é mai capitato di aver trovato difficoltà nell’organizzare pranzi o cene non solo sfiziosi ma anche gustosi ed invitanti?

A volte si hanno in testa tante idee ma sembra quasi che nessuna vada bene, perché la voglia non solo di fare bella figura ma anche di stupire prevale sempre.

Tuttavia non sempre è necessario trascorrere tante ore dietro i fornelli, basta organizzarsi con ricette semplici ma gustose.

Nuvole leggere morbide e gustose perfette per stupire in modo sfizioso ma elegante gli ospiti a cena e non solo, ma anche da poter proporre per un cocktail o per un buffet .

I bignè al formaggio sono delle piccole palline di pasta choux, una vera delizia da poter mangiare semplici o farcite come più piace.

Vediamo gli ingredienti

a) 100ml di acqua;

b) 60g di farina setacciata;

c) 2 uova medie;

d) 50g di burro;

e) 100g di formaggio tipo fontina o emmental grattugiato;

f) 70g di parmigiano grattugiato;

g) un pizzico di sale.

Vediamo il procedimento

Far sciogliere il burro in un tegame adeguato, versare a filo l’acqua e far amalgamare e unire il pizzico di sale.

Spegnere il fuoco, versare la farina setacciata amalgamando bene con la frusta facendo attenzione a che non si formino grumi.

Rimettere sul fuoco a fiamma lentissima e continuare a mescolare. Il composto dovrà staccarsi dalle pareti del tegame.

Aspettare qualche minuto ed incorporare un uovo alla volta, aspettare di mettere l’altro finché il primo non sia stato perfettamente assorbito dal composto.

Aggiungere i formaggi grattugiati amalgamando il tutto.

Foderare con carta forno una teglia, versare il composto nella sac-á-poche con bocchetta grande.

Formare piccole palline sulla carta forno ben distanziate tra loro, cuocere in forno statico a 220 gradi per 10 minuti.

Abbassare la temperatura a 180 gradi e proseguire per altri 15 minuti.

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

Spegnere il forno. Lasciare i bignè nel forno con lo sportello socchiuso per 30 minuti, per far sì che il loro interno si asciughi perfettamente.

Si possono servire sia semplici sia farciti con creme spalmabili, salumi, salse paté e con tutto ciò che è di proprio gusto.

Buon appetito

