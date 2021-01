Con la seduta dello scorso 29 gennaio 2021 il Governo ha approvato una proroga alla sospensione delle attività di riscossione e accertamento. Si tratta di un decreto interlocutorio che tiene ancora aperta la più ampia questione che si attende con il decreto Ristori 5. Di seguito vediamo dunque fino a quando i contribuenti potranno tirare un breve respiro di sollievo e non sentirsi incalzati dal Fisco.

Fino a quando sarà valida la proroga di sospensione delle attività di riscossione

All’Agenzia delle Entrate si pone un nuovo stop alla riscossione di cartelle esattoriali fino a questa nuova data che indica il Governo. In base a quanto è emerso dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio scorso, la proroga si estende fino al 28 febbraio 2021. Questo è quanto si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 95 del giorno 29 gennaio 2021. Gli accertamenti, la riscossione, gli adempimenti ed i versamenti tributari, cos’ come le modalità di esecuzione delle pene, slitteranno ancora. A causa dell’ancora attuale emergenza sanitaria si pone la necessità di estendere la proroga di sospensione delle suddette attività fino alla fine del mese di febbraio. Questo significa che non sarò più il 31 di gennaio la data ultima per la sospensione, ma il termine si trasferisce di un mese in avanti.

Nuovo stop alla riscossione di cartelle esattoriali fino a questa nuova data che indica il Governo

La nuova decisione fa fede a quanto già stabilito all’interno del D.L. n. 3/2021, pertanto si ritengono valide le modalità di sospensione precedentemente indicate. Stando alle precedenti indicazioni, dunque, gli atti che subiranno una sospensione dovrebbero essere i seguenti: il termine d scadenza dei versamenti relativi a cartelle di pagamento o avvisi esecutivi; i termini per la notifica di accertamento ed irrogazione delle sanzioni così come quelli degli atti tributari secondo l’art. 157 del D.L. n. 34/2020; la scadenza relativa alla sospensione degli obblighi di accantonamento che scaturiscono da azioni di pignoramento presso terzi che opera l’agenzia di riscossione o soggetti autorizzati; alti atti che rientrano nel novero delle specifiche azioni di riscossione.

