Le Borse europee hanno chiuso una nuova seduta positiva, invece è stata una nuova seduta debole per i mercati azionari statunitensi. Le Borse sulle due sponde dell’Atlantico da inizio anno stanno viaggiando a diversa velocità e questo dato fa ipotizzare uno scenario particolare.

La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo dopo un avvio prudente, segnando il nuovo record dell’anno e degli ultimi 13 anni. Nuovo massimo per Piazza Affari e per 3 titoli che in Borsa hanno messo a segno guadagni record, azioni appartenenti al paniere delle blue chip.

Mercati azionari UE e USA a due velocità

Anche oggi, come ieri, le Borse europee sono partite prudenti. Probabilmente la chiusura negativa delle Borse cinesi e il lieve rialzo dello 0,1% dell’indice Nikkei 225 hanno condizionato i listini in avvio. Poi gli acquisti sui mercati si sono fatti più intensi e i prezzi degli indici hanno iniziato a salire. Attorno all’ora di pranzo si sono stabilizzati sui livelli più alti della giornata e hanno terminato le contrattazioni vicino ai massimi della seduta. Al termine della giornata l’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso con un guadagno dello 0,5%. La Borsa tedesca è salita dello 0,7% e quella di Parigi dello 0,8%, mentre Londra si deve accontentare di un rialzo dello 0,1%.

Al momento della chiusura dei mercati azionari europei, gli indici a Wall Street erano contrastati. Il Dow Jones era in leggero rialzo mentre l’S&P500 e il Nasdaq erano in calo. Se il Dow Jones e l’S&P500 nelle ultime sedute hanno realizzato nuovi massimi, da una settimana l’indice tecnologico è in costante ribasso. L’ipotesi tra gli analisti è che gli investitori professionali stiano alleggerendo le posizioni dai maggiori titoli tecnologici per spostarsi verso azioni più convenienti. Il rialzo degli indici azionari europei nelle ultime sedute fa ipotizzare che lo spostamento sia verso le azioni del Vecchio Continente.

Nuovo massimo per Piazza Affari e per 3 titoli che in Borsa hanno messo a segno guadagni record

La Borsa di Milano ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,7%, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 28.162 punti. Sul paniere principale dei maggiori 40 titoli solo 11 azioni hanno chiuso in ribasso e solo una con una perdita superiore al punto percentuale. Invece ben 13 blue chip hanno terminato la seduta con un rialzo superiore all’1% e le prime 3 per performance hanno guadagnato oltre il 4%.

Iveco per la seconda seduta consecutiva è stato il miglior titolo con un rialzo superiore al 6%, Pirelli ha guadagnato il 5,2% e Stellantis il 4,2%. Da notare come tutti e tre i titoli siano appartenenti al settore dell’automotive, che da qualche giorno sta avendo performance importanti.

Approfondimento

Il punto sui mercati