Settimana di forte rialzo per il titolo del settore Moda. Infatti c’è un nuovo impulso rialzista per Salvatore Ferragamo che nega il ribasso di ottobre e potrebbe aver segnato i minimi dal 2015. Andiamo a capire il perchè di questa affermazione.

Il titolo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 13 novembre portandosi a 14,51 in rialzo del 6,85% rispetto alla seduta precedente. Il segnale generato nel mese di ottobre, con una chiusura inferiore al minimo di settembre, aveva generato un pattern ribassista di medio periodo. La chiusura di settimana superiore ai 12,49 e poi dei 13,90, come da precedente analisi nega l’ipotesi ribassista e lascia spazio anche ad un forte rialzo.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Riepiloghiamo la situazione.

Quest’ anno il titolo ha segnato il massimo a 19,52 ed il minimo a 9,50. Questo minimo si è formato a ridosso di una trend line ribassista che scendeva dai minimi dell’anno 2016. Fra il mese di aprile 2015 ed il maggio dell’anno 2017, si è formato un doppio massimo convalidato dalla successiva discesa inferiore ai 16,45. Teoricamente, come da canoni dell’analisi tecnica classica ora l’obiettivo di questo doppio massimo dovrebbe essere in area 4,50 ca.

Un obiettivo può essere raggiunto fino a quando sullo stesso time frame non si ravvisa inversione.

Come regolarsi da ora in poi?

Nuovo impulso rialzista per Salvatore Ferragamo che nega il ribasso di ottobre e potrebbe aver segnato i minimi dal 2015

Oggi, non vogliamo soffermarci sui bilanci degli ultimi anni della società, perchè ne abbiamo parlato approfonditamente proprio di recente su queste pagine, ma vogliamo andare a capire se i grafici stiano scontando qualcosa di interessante ed un miglioramento della situazione patrimoniale di Salvatore Ferragamo. Come mai un rialzo così forte in questi primi giorni di novembre?

Fra il mese di marzo di quest’anno e il momento attuale sembra essersi formato uno swing di bottom poliennale. La convalida avverrà con una chiusura del mese di novembre superiore ai 14,80 (chiusura che negherebbe anche l’obiettivo ribassista del doppio massimo come spiegato nel paragrafo precedente) . Il nostro consiglio al momento è di accodarsi al trend e iniziare a compare il titolo in ottica non solo di breve ma anche di lungo termine con stop loss a 11,99.

Non neghiamo l’ipotesi che il peggio sia alle spalle e che da ora in poi possa assistersi a rialzi davvero straordinari.

Si procederà per step.