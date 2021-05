Se pensiamo di averle provate tutte per rimuovere lo sporco da padelle o teglie, sbagliamo. Perché manca sicuramente questo nuovo geniale metodo per pulire le padelle o teglie incrostate in pochissimo tempo.

Ognuno ha i suoi rimedi e si cerca sempre di condividerli con gli altri. Alcuni magari già si possono conoscere, altri invece sono una vera sorpresa che non resta che provare. Online ci sono moltissimi consigli pratici su come pulire gli oggetti della casa.

Nuovo geniale metodo per pulire le padelle o teglie incrostate in pochissimo tempo

Vediamo allora subito qual è questo super metodo assolutamente da provare. Poniamo il caso che abbiamo cucinato l’arrosto, oppure abbiamo fatto il polpettone o altro, e la teglia è tutta incrostata. Solitamente quello che facciamo è riempirla di acqua calda, mettere un po’ di sapone e aspettare circa un’ora affinché questa si sgrassi. Poi chi ha la lavastoviglie mette tutto lì, chi non la possiede dovrà lavarla a mano. Esiste però un metodo nuovo che aggiunge al solito procedimento dei prodotti in più. Non bicarbonato, caffè, pompelmo o altro. Ma sono comunque due prodotti dall’uso quotidiano e molto facili da reperire. Quindi non bisogna aver paura di non trovarli in commercio, perché ci sono.

Il metodo consiste nell’usare acqua calda, sapone per i piatti, una pastiglia per lavastoviglie e dell’aceto. Quello che occorre fare è veramente semplice. Infatti, come prima cosa bisogna versare del sapone per i piatti sulla teglia o padella, poi versare dell’aceto, mettere al centro la pastiglia e versare sopra questa dell’acqua bollente. Subito la pastiglia andrà a sciogliersi e unita al potere del sapone per i piatti e dell’aceto la teglia o la padella sarà super pulita. In questo modo avremo sempre delle padelle o teglie dall’aspetto brillante.

