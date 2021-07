Momenti decisivi e il primo round settimanale è a favore di ulteriori ribassi. Le cose si complicano e da questo momento in poi si iniziano ad affollare le ipotesi per un vero e proprio crollo di diversi mesi e di diversi punti percentuali. Oggi, nuovo forte ribasso e se domani non invertono al rialzo saranno dolori per i mercati azionari.

Ci sono ancora le probabilità per risalire fin da subito ma se lo swing rialzista dovrà formarsi, deve farlo domani, al massimo nelle prime ore di contrattazione di mercoledì.

Alle ore 19:59 della giornata di contrattazione del 19 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.060

Eurostoxx Future

3.902

Ftse Mib Future

23.860

S&P 500 Index

4.235,96.

Il top di agosto è stato anticipato di un paio di settimane? Agosto sarà di ulteriore conferma per l’inizio di un forte ribasso?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 luglio.

Qual è lo scenario atteso per la settimana del 19 luglio?

Attendevamo l’inizio della settimana in rimbalzo con la formazione di un massimo fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a ribassi fino a venerdì, giorno di eventuale minimo. Domani già dalle prime ore di contrattazione capiremo se si è formato il massimo settimanale o ci saranno possibilità per tornare al rialzo.

Nuovo forte ribasso e se domani non invertono al rialzo saranno dolori per i mercati azionari

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 luglio superiore a 15.477.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 luglio superiore a 3.895.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 luglio superiore a 24.515.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 20 luglio superiore a 4.376.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di martedì?

Short in ottica multidays sugli indici azionari analizzati.

Come al solito si procederà per step.