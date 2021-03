Le Regioni hanno ricominciato ad assumere ed è sempre più forte il bisogno di nuovo personale per far fronte alle esigenze dell’apparato amministrativo. Da Nord a Sud, Regioni ed Enti locali stanno svolgendo selezioni per assumere figure professionali con specifiche competenze nei diversi settori di riferimento.

Come già visto per un Comune siciliano (link qui), anche una Regione del Centro Italia sta ricercando 28 nuove unità da inserire il prima possibile. Si tratta dell’Abruzzo, che ha recentemente pubblicato quattro bandi di concorso per quattro ambiti professionali. Vediamone i dettagli.

Nuovo concorso per diplomati in una Regione del Centro Italia. Ecco entro quando è possibile candidarsi

I bandi di concorso sono così suddivisi:

cinque posti per assistente tecnico;

cinque posti per assistente informatico;

dieci posti per assistente contabile;

otto posti per assistente amministrativo.

Tutte le posizioni rientrano nella categoria C riservata ai diplomati e proprio per questo il requisito d’accesso è il possesso del diploma di scuola superiore. Nel dettaglio, per partecipare al concorso per assistente tecnico, è necessario possedere il diploma di Geometra o di Perito industriale in edilizia. Per quello da assistente informatico, si richiede il diploma di Istituto tecnico ad indirizzo informatica e telecomunicazioni o di perito industriale ad indirizzo informatico. Infine, per i concorsi da assistente amministrativo e contabile non si richiede uno specifico diploma di secondo grado.

Svolgimento delle prove ed invio della domanda

Il bando dispone che qualora il numero di domande dovesse superare le 50, si svolgerà una prova preselettiva a cui ne seguiranno altre due. Accederà alla successiva prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a bando. Chi supererà brillantemente lo scritto accederà alla prova orale, decisiva per l’assunzione.

È possibile inviare la domanda tramite l’apposito sito nella sezione “Bandi di concorso” e cliccando sul concorso prescelto. Questo è il nuovo concorso per diplomati in una Regione del Centro Italia. Ecco entro quando è possibile candidarsi: il prossimo 7 maggio. Attenzione dunque a non superare questa data, pena l’esclusione dal processo di selezione.