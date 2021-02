L’Assemblea Regionale Siciliana (comunemente chiamata con il suo acronimo ARS) ha recentemente bandito il tanto atteso concorso per 23 posti da Assistente parlamentare. Siciliani e non solo attendevano con grande impazienza questa procedura di selezione, molto ambita per una serie di ragioni. In primis, per il prestigio tanto della sede quanto della funzione da andare a svolgere. In secundis, per la possibilità di partecipare data anche a chi possiede la sola licenza media.

Ma vediamo nel dettaglio i requisiti per accedervi e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali.

Requisiti per partecipare

Per essere ammessi alla selezione, è necessario essere cittadini italiani e aver compiuto il 18esimo anno di età ma non aver superato il 41esimo. Come sopra accennato, il titolo di studio richiesto è la licenzia media o diploma di scuola secondaria di primo grado, come lo si definisce formalmente.

Il godimento dei diritti civili e politici e l’idoneità fisica all’impiego completano i requisiti per l’accesso all’iter selettivo.

Prove d’esame

Le prove d’esame del nuovo concorso per Assistenti parlamentari all’Assemblea Regionale Siciliana si articolano in un test preselettivo, tre prove scritte ed un colloquio orale.

La preselezione si basa su 50 domande a risposta multipla, suddivise in 20 domande di carattere logico-matematico, 20 critico verbale e 10 di inglese.

Accedono agli elaborati scritti i primi 400 classificati in ordine di punteggio. Le tre prove successive consistono in quesiti a risposta breve su diverse tematiche. Innanzitutto, sulla storia dell’Italia e della Sicilia dal 1860 ai giorni nostri, sull’ordinamento costituzionale italiano e sul funzionamento dell’ARS.

Segue un ulteriore elaborato breve sulla sicurezza sul lavoro e sulle tecniche di primo soccorso. Le prove scritte si concludono con la traduzione di un testo dall’inglese (livello B1) all’italiano.

I candidati che otterranno una media complessiva di 21/30 avranno accesso al colloquio orale.

Quest’ultima prova verterà sulle stesse materie degli scritti più l’accertamento delle competenze informatiche.

Domanda di partecipazione

Per partecipare al nuovo concorso per Assistenti parlamentari all’Assemblea Regionale Siciliana occorre compilare la domanda, che è possibile trovare nella sezione concorsi del sito dell’Assemblea.

Il termine ultimo per iscriversi è fissato alle ore 12.00 del prossimo 1° marzo dell’anno corrente.

Non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo ai futuri candidati.