Nuovo capovolgimento sui mercati azionari internazionali che invertono la tendenza giornaliera al rialzo.

Quello che sembrava l’inizio di un forte ribasso, oggi viene negato con forza. Cosa attendere da ora in poi? Ennesimo falso segnale e le quotazioni si muovono come un pendolo che alterna ogni giorno rialzi e poi ribassi e poi rialzi. Dopo la forte esplosione di momentum di oggi, per rispettare il copione delle ultime settimane, da domani si tornerà al ribasso? Non crediamo, perchè qualcosa sta cambiando ed alcuni oscillatori che si erano appiattiti cominciano a lasciare intravedere che i prezzi hanno intenzione di salire. Per questo motivo e per confermare questa ipotesi domani è importante e decisivo.

Alle ore 20:24 dell’ 1 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.022

Eurostoxx Future

3.711

Ftse Mib Future

23.270

S&P 500 Index

3.906.

Se i prezzi chiuderanno l’odierna giornata di contrattazione su questi livelli, il segnale di brevissimo torna rialzista.

Il frattale di previsione annuale proietta rialzi fino all’8 marzo e poi ultima settimana di marzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 26 febbraio

Dopo questi continui falsi segnali, verrà rispettata la previsione annuale? Meglio procedere per step e seguire le dinamiche che si verificheranno fra domani e mercoledì.

Nuovo capovolgimento sui mercati azionari internazionali che invertono la tendenza giornaliera al rialzo

Di seguito i livelli operativi per definire la tendenza in corso, i punti di inversione e i livelli di supporto e resistenza.

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 2 marzo inferiore a 13.807. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 14.069.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 2 marzo inferiore a 3.650. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 3.727.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 2 marzo inferiore a 23.000.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi di brevissimo solo con la chiusura giornaliera del 2 marzo inferiore a 3.841. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 5 marzo superiore a 3.929.

Oltre alle operazioni di trading intraday, quale operatività consigliamo?

Flat multidays su Dax, Eurostoxx ed S&P 500. Per il Ftse Mib Future, Long in ottica multidays.

Come al solito si procederà per step.