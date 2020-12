Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole comunicare ai suoi Lettori le ultime novità in tema di sostegni economici messi in campo dal Governo. Possono tirare un sospiro di sollievo alcuni lavoratori inizialmente dimenticati dal Governo. Per loro è in arrivo un contributo per far fronte al delicato periodo di convivenza con il Covid-19.

Nuovo bonus in arrivo, ecco i lavoratori che potranno fare richiesta

Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha firmato un nuovo decreto. Tale documento sancisce che saranno impiegati 5 milioni di euro per il ristoro delle perdite delle imprese che gestiscono i bus turistici panoramici per le visite alle città d’arte. Tali lavoratori sono stati considerati un anello essenziale della filiera turistica per la valorizzazione turistica delle città d’arte e dei loro centri storici.

Destinatari e modalità per ricevere il contributo

Sarà possibile richiedere il contributo economico per la categoria del settore turistico duramente colpito dalla pandemia.

I titolari delle imprese interessate, per ricevere il bonus dovranno rispettare una serie di requisiti.

a) Avere la sede legale in Italia;

b) avere la partita IVA anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO ‪49.31.00;

c) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.

Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari, in proporzione ai minori introiti. Il periodo preso in esempio va dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 30 novembre 2019.

Sarà la Direzione generale Turismo a pubblicare sul suo sito ufficiale l’avviso con tutti i passaggi e le procedure per poter inviare la domanda per ricevere il contributo. Tale richiesta dovrà essere inviata esclusivamente online entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

