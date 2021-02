Sarà un rimborso pari al 50% della spesa che si sostiene fino ad un ammontare massimo erogabile di 300 euro per ciascuna richiesta. Questo è quello che prevede il regolamento sul contributo relativo all’acquisto di strumenti tecnici necessari alla DAD che propongono gli Enti EBIPRO e CADIPROF. L’iniziativa si rivolge ai dipendenti degli studi professionali regolarmente iscritti ai summenzionati Enti. Di seguito illustriamo i dettagli su ciò che prevede il nuovo bonus fino a 300 euro per PC e tablet in favore di queste famiglie.

A quali famiglie si rivolge il contributo a disposizione

L’iniziativa propone un contributo relativo alle spese che i lavoratori dipendenti degli studi professionali affrontano per l’acquisto di strumenti tecnici per la DAD dei figli. L’agevolazione si estende a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado e che necessitano di strumenti tecnologici utili ai fini di seguire la DAD. Si tratta di una forma di sostegno che garantiscono congiuntamente: l’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali EBIPRO e la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per Lavoratori degli Studi Professionali CADIPROF.

I lavoratori dipendenti degli studi professionali, in regola con l’iscrizione bilaterale, potranno dunque beneficiarne. Come si specifica nel bando, il rimborso avrà luogo per gli acquisti effettuati tra il 1° settembre 2020 e il 31 marzo 2021. Ci sono ancora due mesi di tempo, quindi, per poter sfruttare la vantaggiosa iniziativa.

Nuovo bonus fino a 300 euro per PC e tablet in favore di queste famiglie

Al fine di erogare la somma, si dovranno rispettare alcuni specifici requisiti tra cui una anzianità contributiva minima di 6 mesi dalla richiesta. Il bando specifica che la presentazione dell’istanza è ammissibile una sola volta e la procedura di invio è fruibile online. La copertura del bonus prevede il rimborso del 50% della spesa fino ad un ammontare massimo di 300 euro di contributo. Alla domanda si dovranno allegare i seguenti moduli: documentazione fiscale valida che attesti l’ammontare della spesa e il periodo in cui è stata effettuata; una certificazione che documenti l’avvio della didattica a distanza e la frequenza scolastica del proprio figlio; una copia dell’ultima busta paga.

Nel caso in cui entrambi i genitori risultino lavoratori dipendenti con iscrizione bilaterale al settore, il contributo è fruibile una sola volta. Questo significa che soltanto uno dei due genitori potrà richiedere il rimborso. Tutte le ulteriori specifiche di adesione all’agevolazione sono direttamente consultabili nel testo di regolamento presente qui. Importante ricordare i termini di adesione al nuovo bonus fino a 300 euro per PC e tablet in favore di queste famiglie.

