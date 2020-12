Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Gestore dei Servizi Energetici, acronimo GSE, ha attivato una nuova piattaforma per misurare i vantaggi economici nella riqualificazione energetica. Perciò, Amministrazioni pubbliche e aziende hanno nuovi strumenti a portata di clic per il risparmio energetico. Infatti, investire nella riqualificazione energetica porta benefici molteplici.

Le amministrazioni locali, proprietarie di immobili scolastici, hanno la possibilità di sostituire sistemi di riscaldamento obsoleti e riqualificare i sistemi di illuminazione pubblica. Invece, i privati hanno l’occasione di riqualificare impianti di climatizzazione delle strutture ricettive e utilizzare flotte di veicoli aziendali ad alimentazione elettrica.

Investire nel risparmio energetico

La nuova piattaforma del GSE permette di individuare la soluzione migliore e più economica. Con i tempi che corrono, risparmiare è all’ordine del giorno.

Di conseguenza, sia la parte pubblica che il privato hanno la possibilità di ottimizzare la resa degli investimenti iniziali. Inoltre, ricordiamo che il GSE, tramite il Conto Termico e l’emissione di Titoli di Efficienza Energetica, eroga degli incentivi.

Il mondo si evolve, i nuovi strumenti di simulazione digitale aiutano a misurare la resa degli investimenti utili alla transizione energetica.

Le Pubbliche Amministrazioni

Le amministrazioni pubbliche accedono ad un primo simulatore per verificare il costo dell’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento delle scuole. Montare caldaie a condensazione a gas naturale ad alta efficienza è conveniente per svariati motivi. Così l’Ente, accedendo al simulatore, può pesare il contributo del GSE erogato in Conto Termico e i benefici per l’ambiente.

Enti possono risparmiare sull’illuminazione pubblica

Inoltre, le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ad un secondo simulatore. Questo è dedicato all’illuminazione pubblica e permette di calcolare i benefici.

Ormai, in molti comuni d’Italia si notano impianti a Led e sensori di movimento. Inoltre, la convenienza per le casse comunali è lampante. Di fatto tramite il simulatore si conoscono i benefici economici e ambientali in anticipo.

Le aziende hanno due possibilità

Le aziende operanti nel settore del turismo sono in grado di calcolare gli incentivi in Conto Termico su costi, risparmi in bolletta, benefici economici con il terzo simulatore.

L’altra opportunità, invece, riguarda il simulatore dedicato alla mobilità sostenibile. Le aziende sono orientate ad avere una flotta veicolare alimentata elettricamente. Con questo simulatore si riesce a preventivare risparmio rispetto al carburante tradizionale e il beneficio ambientale. Ecco i nuovi strumenti a portata di clic per il risparmio energetico.