La chiusura dei centri commerciali nel week end e lo svuotamento dei percorsi cittadini per lo shopping, spinge uomini e donne a disertare parrucchieri e barbieri. La paura del contagio porta a rifugiarsi tra le mura domestiche anche per la cura delle chiome.

Una soluzione temporanea, perché nei saloni si può ottenere un risultato molto migliore. Sia per quanto riguarda la routine settimanale che a proposito delle “grandi manovre” come tinte, tagli e contrasti. Ma al momento è quella che ci offre maggiore tranquillità. Ecco quali sono i nuovi skills da conquistare a proposito di capelli fai-da-te, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

La rinascita? Comincia dalla testa

Nuovi skills per i capelli fai da te. Cominciamo dalla messa in piega fatta in casa: si ritorna ad assecondare il capello. Non è facile gestire da soli i capelli ricci e trasformarli in una massa piatta o in un tripudio di onde.

Tanto vale domare i capelli crespi, polverosi, porosi, lanosi, con schiume a effetto cheratina che hanno il potere di chiudere le squame e dare luce. E trasformare un cespuglio, in onde anni ’90: con le radici sollevate e la lunghezza fluttuante. Le icone da copiare sono Cindy Crawford e Claudia Schiffer.

Nuovi skills per i capelli fai da te

La cura dei capelli settimanale diventa sempre più piacevole e sempre più breve. Per dare una spuntata in casa, si usa la tecnica del torchon. L’ultimo grido in fatto di detergenza, sono gli impacchi a lunga sosta, che si sciacquano dopo una o due ore, oppure non si sciacquano affatto. Spopolano anche i trattamenti pre-shampoo che si spalmano sui capelli asciutti, sulle lunghezze e sulle punte.

Con due tipi di applicazioni. Trenta minuti prima dello shampoo per contrastare il crespo e avere capelli più morbidi e setosi. Oppure sotto una cuffia per tutta la notte, per sfruttare le ore notturne e regalarsi una riparazione intensa, una chioma più nutrita e più lucente.

Le nuove tinte “pausa pranzo”

Per lui e per lei, è l’ora delle nuove tinte “pausa pranzo” che hanno un tempo di posa ridottissimo, fino a dieci minuti, grazie a un nuovo meccanismo di attivazione enzimatica.

Le nuove colorazioni veloci sono in grado di assicurare tinte calde e naturali. Si vendono in confezioni all-in-one che contengono oltre alla tinta, la crema protettiva, la mantella, i guanti e un tubo di shampoo condizionante.

Abbiamo visto, dunque, quali sono i nuovi skills per i capelli fai-da-te.