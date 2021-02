Nuovi rimedi naturali per la polvere: ecco i metodi fatti in casa infallibili e facili

Non ci sono mai abbastanza trucchi quando si tratta della pulizia di casa. Gli esperti della redazione di ProiezionidiBorsa ne spiegano ai lettori tantissimi. Molto spesso si tratta di rimedi naturali, accorgimenti e trucchi che tutti possono mettere in pratica tranquillamente in casa.

L’importante, quando si tratta di queste cose, è che i rimedi siano sempre semplici da realizzare e comodi da applicare. Nella piccola guida di oggi verranno illustrati tre metodi e nuovi rimedi naturali per la polvere, di cui uno in particolare permetterà di preparare un detergente fatto in casa efficacissimo e profumato da riutilizzare più volte possibile.

Nuovi rimedi naturali per la polvere

Un rimedio classico e quanto mai intramontabile è il classico aceto di vino bianco usato come detergente su un panno di microfibra. L’aceto non solo elimina la polvere, ma è anche un antibatterico naturale. Ottimo da utilizzare anche solo così com’è.

Ma c’è un modo per renderlo ancora più efficace. Basta prendere 60 millilitri di aceto di vino bianco e diluirlo in 300 millilitri d’acqua. Poi: aggiungere un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e cinque gocce di olio essenziale di limone. Le proprietà antibatteriche di questa sostanza sono ormai note.

La soluzione così preparata va messa in un contenitore spray. Ecco creato un detergente cattura polvere, antibatterico e profumato, perfetto per tutte le superfici.

I metodi fatti in casa infallibili e facili

Infine, è ora di scoprire l’ultimo metodo: ancora naturale e facilissimo da preparare.

Basta sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere d’acqua. Per gli spazi più piccoli, questa soluzione agisce in profondità, meglio ancora se applicata con uno spazzolino. Ma c’è di più! Ecco un metodo bonus. Se si sparge il cucchiaio di bicarbonato sulla superficie di un limone tagliato a metà, questo diventerà una perfetta ‘spugnetta’ naturale per ripulire gli infissi di casa e prevenire che si depositi altra polvere.