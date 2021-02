Iliad, operatore made in Italy nel settore della telefonia mobile, è nato da pochi anni ed è in continua espansione. Con i suoi 13 uffici e circa altrettanti punti vendita in tutto lo stivale, conta ad oggi più o meno 600 dipendenti. Il suo obiettivo è quello di aumentare questo numero ed espandersi ulteriormente.

La società, infatti, prevede di assumere diverse figure professionali nei più svariati settori d’interesse. Manutenzione, Riparazione, Marketing, Finanza, Ingegneria e Commerciale sono solo alcuni degli ambiti in cui Iliad vorrebbe inserire nuovo personale.

In tutta Italia

Tra le Regioni interessate dalle nuove assunzioni vi sono la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia sino al Lazio ed alla Campania. A queste se ne aggiungono altre del Nord e dell’Italia centrale, un dato fondamentale per chi non vorrebbe allontanarsi troppo dalla propria terra natìa.

Nel dettaglio, l’azienda ricerca in tutta Italia le figure di Tecnico sul campo e di Assistente alla vendita.

Le posizioni di Ingegnere, Accountant e Specialista all’assistenza clienti, invece, sono ubicate nella sede di Milano.

Nuovi posti di lavoro nel settore della telefonia, ecco come candidarsi

Per inviare la propria candidatura, si dovrà andare nel portale career di Iliad (link qui) e selezionare la posizione auspicata. Attraverso il sito web è possibile cercare le posizioni aperte in base alla Regione o alla professione di interesse. La registrazione al portale è gratuita e i candidati dovranno inserire il proprio curriculum vitae e la propria lettera motivazionale. In alternativa, chi ha un profilo su LinkedIn può candidarsi inserendo le proprie credenziali ed evitare il caricamento manuale del CV. L’azienda dà anche l’opportunità di candidarsi spontaneamente nel caso in cui non si trovasse la posizione lavorativa adatta al proprio profilo.

