L’epidemia di coronavirus ha fermato il mondo per circa 9 mesi e le cose non sono ancora tornate alla normalità. Ci vorrà del tempo perché tutto possa diventare soltanto un brutto ricordo, ma non dimenticheremo mai quello che abbiamo passato e che tutt’ora stiamo passando. Ciononostante, molte aziende hanno ricominciato ad assumere e il mondo del lavoro non sembra più un miraggio come nei mesi addietro. Piccole e grandi imprese necessitano di personale con una certa urgenza e per questo hanno snellito i processi di selezione. Tra questi, ecco nuovi posti di lavoro in un importante gruppo bancario. Parliamo di Bibanca, ex Banca di Sassari e Società del Gruppo BPER che si occupa di prestiti, monetica e cessione del quinto.

Si tratta di una Società nuova e in crescita, alla ricerca di persone dinamiche e ambiziose nei diversi settori in cui opera. Scopriamo di cosa si tratta e come candidarsi.

Nuovi posti di lavoro in un importante gruppo bancario

Bibanca ha affidato la procedura di selezione all’Agenzia Adecco, leader nella ricerca e selezione del personale. All’apposito link è possibile trovare le posizioni aperte e i requisiti previsti per le diverse figure professionali richieste.

Nel dettaglio, la ricerca è finalizzata all’assunzione di risorse nei diversi ambiti operativi della Società. Gestione frodi, pianificazione e controllo di gestione, ufficio legale, pianificazione rischi, affari esterni, assistenza e contabilità sono solo alcuni dei settori interessati.

I ruoli ricercati vanno dagli addetti agli esperti, ai manager e la sede di lavoro è Sassari, in Sardegna.

Le modalità di candidatura sono molto semplici, basta essere iscritti all’Agenzia di ricerca e selezione. Sarà un operatore della stessa Adecco a contattare i candidati e potenziali impiegati per un primo incontro, presumibilmente a distanza. Dopo alcuni step, chi arriverà alla fase finale di selezione incontrerà direttamente gli interessati di Bibanca.