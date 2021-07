Per adesso il Superbonus 110 ha suscitato l’interesse di molti, ma non è concretamente decollato. Adesso sono arrivati i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110 per le cooperative. Chiarimenti necessari proprio perché il mancato decollo di questa procedura è dovuto alla complessità della normativa.

Quali cooperative possono usufruire del Superbonus

Il recente chiarimento 430 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate riguarda le cooperative a proprietà indivise. Si tratta di quelle cooperative che stanno costruendo o ristrutturando un complesso immobiliare e ne sono proprietarie. Possono sfruttare il Superbonus anche se non hanno ancora creato il condominio. Bisogna però che i singoli appartamenti siano già stati assegnati in godimento ai singoli soci. In pratica il condominio formalmente non è ancora nato, ma si sa già quale socio avrà quale appartamento. La speranza è che la cooperativa possa creare appartamenti per i soci ad un prezzo di favore anche perché hanno pagato meno i lavori all’edificio.

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sul Superbonus 110 per le cooperative

Cosa succede se la cooperativa si trova in questa situazione

Invece, con la risposta 431 del 2021 l’Agenzia delle Entrate si riferisce alle cooperative che non hanno ancora assegnato tutti gli appartamenti ai singoli soci. Se gli immobili già assegnati sono almeno il 50% del totale la cooperativa può usare il Superbonus. Questo anche se gli altri appartamenti sono stati, per esempio, affittati o locati ad esterni alla cooperativa. Un’altra decisa facilitazione per le cooperative.

Un particolare tipo di condominio

Le società cooperative possono anche creare un cosiddetto condominio di gestione. In questo caso l’Agenzia delle Entrate si è espressa con il chiarimento 436 del 2021. Se il condominio di gestione funziona secondo regole del tutto equiparabili a quelle del codice civile la cooperativa in parola può accedere al Superbonus.

I bonus non si possono cumulare

Nel bonus facciate possono rientrare anche alcuni interventi di efficientamento energetico. In effetti installare un cappotto isolante può costituire un miglioramento della facciata. Però il richiedente deve scegliere tra l’uno e l’altro bonus. Non si può usufruire di entrambi per il medesimo lavoro. A questa regola generale non sfuggono nemmeno le cooperative.