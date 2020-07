In questo articolo prenderemo in esame un’interessante iniziativa del Ministro del Lavoro Catalfo.

La proposta in questione riguarda nuovi bonus da 600 euro in arrivo per alcuni lavoratori. La redazione di Proiezionidiborsa ha più volte trattato argomenti relativi agli aiuti introdotti dallo Stato in questo tempo di crisi. Vi rimandiamo ad un recente articolo sul contributo di 500 euro a favore dei lavoratori frontalieri. Oggi l’attenzione è rivolta alla proroga del bonus destinato ad altre categorie di lavoratori impattate dalla crisi economica da coronavirus. Il prossimo Decreto Agosto vedrà nuovi bonus da 600 euro in arrivo per alcuni lavoratori. E’ allo studio infatti una proroga del contributo economico a favore dei lavoratori dello spettacolo e degli stagionali del turismo.

Il Bonus 600 euro

Negli ultimi mesi le misure di sostegno al reddito introdotte dallo Stato sono molte. In tutto questo, il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha giocato un ruolo fondamentale. Il D.L. 28/2020 ha infatti introdotto diverse indennità a favore dei lavoratori e delle famiglie. Il successivo Decreto Rilancio ha ulteriormente ampliato queste procedure. Tra queste vi è il contributo di 600 euro previsto per i lavoratori le cui attività hanno risentito dell’emergenza sanitaria. Ricordiamo in particolare i lavoratori stagionali dei settori del turismo ed i lavoratori dello spettacolo. E’ proprio per queste due categorie che ci saranno nuovi bonus da 600 euro in arrivo. Il Ministro Catalfo ha annunciato che il prossimo Decreto Agosto introdurrà importanti interventi normativi. Questi saranno rivolti in particolare ai settori del turismo e della ristorazione. Ambiti in cui è necessario introdurre aiuti ed ammortizzatori per garantire una veloce ripartenza.

Le novità in arrivo con il Decreto Agosto

Il Ministro del Lavoro Catalfo ha anticipato l’idea di un prolungamento dei bonus di 600 euro per i settori del turismo e dello spettacolo. La riforma del mercato del lavoro sarà centrale nel Decreto Agosto, infatti l’Esecutivo vorrebbe stanziare 13 dei 25 miliardi chiesti al Parlamento. Un ulteriore incentivo sarebbe destinato ai lavoratori intermittenti dello spettacolo che potranno beneficiare del bonus 600 euro .Il bonus sarebbe un aiuto temporaneo alle categorie più colpite dalla crisi. In seguito, il Ministro ha ipotizzato una legge relativa al salario minimo. Il salario minimo sarebbe un’iniziativa di incentivo ai consumi condivisa con altri Paesi europei. L’aumento dei consumi interni e un incentivo alle esportazioni saranno temi centrali nei prossimi mesi. L’Italia, infatti, ha la necessità di stimolare il PIL per sostenere le finanze dello Stato. Senza crescita, infatti, i conti pubblici diventerebbero presto insostenibili.