Mentre l’industria del risparmio gestito festeggia il successo dei fondi, l’Autorità di vigilanza sugli investimenti e il trading registra nuovi casi di truffe ai danni di risparmiatori inesperti. Ecco cosa succede secondo quanto ricostruito dagli Esperti di Finanza e Mercati di ProiezionidiBorsa.

Boom del risparmio gestito. Ma i neofiti sono facili “prede”

Assogestioni comunica che nel primo trimestre 2021 ci sono state sottoscrizioni nette per 30 miliardi di euro. Di cui circa 19 miliardi si riferiscono ai fondi aperti. Questi strumenti mettono a segno il loro miglior dato dall’ultimo trimestre del 2017.

Intanto in via Broletto a Milano si annunciano nuove truffe in agguato per investitori e traders scoperte dalla CONSOB che ha oscurato 6 nuovi siti finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” (Legge n. 58 del 28 giugno 2019, art. 36, comma 2-terdecies).

Ciò relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Ma quali quali sono i siti economico-finanziari per i quali la CONSOB ha disposto l’oscuramento? Eccoli. La procedura di cancellazione si completerà nel lasso di 3, 4 giorni.

Tremisa Ltd (sito internet https://abbinvest.com);

Tradixa Ltd (sito internet www.tradixa.net);

E-Planet Trade (sito internet https://eplanetrade.com e pagina https://trade.eplanetrade.com);

Beradora Ltd (sito internet https://timarkets.com e pagina https://accounts.timarkets.com);

Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited (sito internet www.bfclcoin.com);

Niwix Limited (sito internet www. niwix.org).

Sale, così, a 452 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019. Vale a dire da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.