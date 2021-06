L’illuminazione è uno dei modi più semplici per rendere la nostra casa più accogliente o cambiarle aspetto, renderla più speciale. E per valorizzare anche gli ambienti esterni, come un giardino un po’ anonimo o un terrazzo un po’ triste.

Le lampadine di ultima generazione con bluetooth, connesse ad app installabili su smartphone e tablet, ci permettono di personalizzare l’illuminazione degli interni ma anche le luci esterne. E pure di gestirle da remoto o di cambiare volto ai nostri ambienti in qualsiasi momento della giornata. Ecco come approfittare delle nuove tecnologie smart per giardino e terrazzo con un’illuminazione da favola, con l’aiuto degli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa.

Benvenuto serale o controllo da remoto

È possibile impostare l’accensione delle luci del giardino e del vialetto quando si rientra. Così come quello dell’ingresso di un appartamento e degli ambienti interni, per godere di un’accoglienza più calda e personalizzata sulle esigenze di ogni componente della famiglia.

È possibile anche variare la qualità della luce col passare delle ore della giornata. E ciò è possibile cambiando il colore o aumentando l’intensità man mano che cala la sera.

Si può impostare lo spegnimento automatico dei faretti della piscina, in modo da non dimenticare mai le luci accese.

Possiamo anche impostare l’accensione delle luci di alcune stanze della casa, dei faretti da parete sul balcone o dei lampioni rustici da terrazzo quando siamo in vacanza.

In tal modo nessuno potrà mai essere veramente essere certo della nostra presenza o assenza da casa. Le luci accese in un appartamento sono sempre un importante deterrente per scongiurare le visite dei ladri.

Le calde sere estive sono perfette per una cena in giardino, una festa con gli amici o per godersi un momento di relax in piscina. Con i nuovi sistemi di illuminazione connessi, è possibile creare l’atmosfera giusta, scegliendo fra apparecchi che irradiano luce bianca o colorata.

Ci sono quelli a basso voltaggio, utili per punteggiare di luce i vialetti e facili da installare. Poi ci sono le lampade da parete, i faretti, le strisce led e sistemi che oltre ad accendere la luce ovunque, possono sincronizzare l’illuminazione con la musica, i contenuti video o i videogiochi, creando effetti spettacolari, dinamici e colorati.