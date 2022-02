Nuove selezioni in Ferrovie dello Stato rivolte a candidati determinati senza esperienza e con tanta voglia di imparare

Le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato non lasciano nessuno indietro. Da quelle rivolte a candidati con diploma di scuola superiore e senza esperienza, a quelle riservate a professionisti in determinati ambiti, ci sono tutte. La lunga lista di annunci di lavoro si è aggiornata proprio di recente, richiamando l’attenzione degli interessati. Vediamo di seguito quali sono, cosa serve per accedervi e come inviare domanda in un clic.

Il contratto a tempo indeterminato è una costante

Tantissimi nuovi profili disponibili che, aggiungendosi alle opportunità già presenti, portano il numero totale di annunci sulla pagina del Gruppo a 20. A partire dal 9 febbraio, con le nuove selezioni in Ferrovie dello Stato si aprono le porte a neolaureati magistrali in Economia o Giurisprudenza. RFI, Trenitalia, Ferservizi e Italferr sono fra le società interessate nelle assunzioni.

I candidati scelti in possesso di una Laurea in Economia saranno indirizzati verso ambiti quali Amministrazione Finanza e Controllo, Audit & Qualità, Marketing & Commerciale. E ancora, Servizi Immobiliari & Building, Gestione Progetto e Strategie e Sostenibilità. I neolaureati in Giurisprudenza, invece, verso Gestione Appalti o Legale & Compliance o una fra quelle già citate sopra.

Sempre finalizzato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, c’è l’annuncio per Buyer. Il candidato scelto si occuperà di supportare l’analisi degli approvvigionamenti e l’implementazione delle strategie di gara. Inoltre, sarà fondamentale per la predisposizione dei bandi di gara e per la gestione del processo, oltre che nelle negoziazioni contrattuali e commerciali. Requisiti necessari sono il diploma di scuola superiore, esperienza pregressa nel ruolo e la conoscenza delle tecniche delle gare d’appalto. Preferenziale è la laurea in area giuridica, economica, architettonica o ingegneristica.

Ferrovie dello Stato è alla ricerca, inoltre, di personale nel ruolo di Compliance Assistant. I candidati dovranno essere in possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e avere conoscenze in ambito giuridico riguardo al tema compliance. Necessario ai fini dell’assunzione è l’aver maturato almeno 3 anni di esperienza nel settore.

Nuove selezioni in Ferrovie dello Stato rivolte a candidati determinati senza esperienza e con tanta voglia di imparare

Le opportunità lavorative però non finiscono qui. La lista completa degli annunci di lavoro pubblicati è disponibile sulla pagina del Gruppo dedicata alle carriere. Selezionando il ruolo di nostro interesse potremo facilmente inviare domanda cliccando su “Candidati” e seguendo le istruzioni successive.

