Fino al 31 maggio non c’era l’ obbligo di fare telematicamente le operazioni di immatricolazione, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà di veicoli. Ora dal mese prossimo entrano in vigore nuove procedure di immatricolazione e trasferimento della proprietà. Il Ministero di Infrastrutture e Trasporti ricorda che le nuove procedure sono in attuazione della riforma introdotta dal Decreto Legislativo del 2017.

Cosa prevede

E’ stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (Du) dei veicoli soggetti all’obbligo di iscrizione al Pra. Rientrano in queste operazioni minivoltura, di radiazione per demolizione e per esportazione, nonché il rilascio del duplicato del Du.

Il rallentamento

Logicamente nel periodo del lockdown si è avuto un rallentamento delle nuove procedure poiché si è lavorato a singhiozzo. Inoltre come ben si sa il mondo delle auto ha subìto un crollo verticale sia nella vendita del nuovo che dell’usato. Una situazione che sta mettendo a dura prova l’intero comparto e che reclama incentivi statali che non arrivano.

Cosa sta succedendo da metà maggio

Con la riapertura della vendita delle auto a piccoli passi qualcosa inizia a muoversi. Gli operatori nel corso delle ultime due settimane sono riusciti a gestire circa 1000 pratiche al giorno superando nel periodo prima indicato la soglia delle 16mila pratiche.

La convenienza

Da sempre si cerca di sburocratizzare: l’iniziativa va in questa direzione. I benefici del processo di dematerializzazione delle documentazioni consente anche di avere effetti di semplificazione nelle procedure. E’ un vantaggio non solo per l’operatore professionale ma anche per i tanti che si imbattono in immatricolazione, reimmatricolazione e trasferimento della proprietà di veicoli.

La soddisfazione delle associazioni di categoria

Le Associazioni di categoria rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica sono le prime ad essere soddisfatte perché l’ammodernamento dell’azione amministrativa di settore agevola il lavoro di tutti. Ricordiamo che venti anni fa fu introdotto lo sportello telematico dell’automobilista. Dall’1 giugno ci saranno le nuove procedure di immatricolazione e trasferimento della proprietà solo in via telematica.