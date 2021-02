La Redazione di ProieizionidiBorsa vuole comunicare ai suoi Lettori le ultime novità riguardanti alcune nuove opportunità di lavoro.

In questo spazio, si vuole informare che ARERA ha indetto una selezione pubblica per nuove assunzioni a tempo determinato.

Si sottolinea che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dal 1995, svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Nuove opportunità di lavoro per diplomati nel settore pubblico, ecco chi assume e come candidarsi

L’ARERA, con sede a Milano, attraverso il bando pubblico, consultabile per intero cliccando qui, tra qualche settimana, selezionerà quattro diplomati per intraprendere un rapporto lavorativo con contratto a tempo determinato.

Tale contratto avrà la durata di quattro anni. Il rapporto di lavoro potrà essere rinnovato.

Requisiti e selezione

I quattro prescelti dovranno attestare di aver conseguito esperienze in:

a) attività di alta segreteria tecnica e/o direzionale con specifica conoscenza dei sistemi di protocollazione e programmazione;

b) procedure amministrative di gestione contabile. Delle presenze e assenze e/o delle missioni del personale e/o dei sistemi di protocollazione, con specifica conoscenza dei più diffusi e relativi applicativi informatici.

Ad onore di cronaca, è giusto anche sottolineare che il bando in questione non è tra i più semplici presenti in circolazione per opera dei numerosi requisiti richiesti.

Richieste, infatti, oltre al diploma di maturità e una buona conoscenza della lingua inglese anche esperienze pregresse nella Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, il bando rappresenta un’ottima opportunità per coloro che sono interessati ad intraprendere una carriera nell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Questi ultimi, devono presentare la propria domanda di ammissione entro e non oltre le ore 23.59 del 4 marzo.

