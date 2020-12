L’azienda di trasporto ATM ha nuove opportunità di lavoro. I profili ricercati prevedono come titolo di studio il diploma o la laurea. Il Gruppo offre periodicamente opportunità lavorative per giovani alla prima esperienza, con assunzioni e stage, e per coloro che intendono fare carriera. Le figure che supereranno la selezione dovranno lavorare nel territorio di Milano e provincia. Ecco le nuove opportunità di lavoro in ATM con diploma e laurea.

Posizione aperte

Le figure ricercate attualmente con il diploma sono:

macchinisti metropolitana: richiesta la patente di categoria B e il diploma con indirizzo tecnico;

perito assicurativo iscritto al ruolo dei periti CONSAP: diploma con indirizzo scientifico e almeno due anni di pratica;

conducenti di linea: richiesto il diploma e la patente di categoria DE e il CQC – Carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Esperienza pluriennale maturata in società del Gran Turismo o TPL. I candidati devono essere disponibili a lavorare su turni rotativi, che comprendono i notturni e festivi. Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese;

tecnici per impianti di segnalamento ferroviario: richiesto il diploma di perito elettrico o elettromeccanico. I candidati hanno una buona conoscenza dell’utilizzo delle strumentazioni dei sistemi digitali e analogici. Conoscono la lingua inglese e sono disponibili a lavorare a turni (compresi notturni e festivi). Inoltre, devono essere in possesso della patente B e preferibile la categoria C;

saldatore e operatore di armamento tranviario: richiesto diploma con indirizzo meccanico, il candidato deve essere in possesso della patente C. È richiesta esperienza di tre anni come saldatore in aziende metalmeccaniche. Inoltre, il candidato deve essere in possesso del patentino di saldatura elettrica.

Nuove opportunità di lavoro ATM con diploma e laurea

Figure ricercate attualmente con la laurea:

stagista area ingegneria rotabili: nei requisiti richiesta la laurea di Ingegneria Elettrica. Inoltre, è richiesta una specializzazione sistemi di trasporti elettrici;

praticante avvocato: richiesta laurea magistrale in Giurisprudenza, e master di diritto societario. Inoltre, è preferibile che il candidato sia iscritto al registro praticanti abilitati.

Il Gruppo ATM è sempre alla ricerca di laureati in ambito scientifico, giuridico ed economico. Un requisito fondamentale è la conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti Office.

Queste sono solo alcune delle nuove opportunità di lavoro in ATM con diploma e laurea, sono circa 120 le figure ricercate. È possibile consultare nella sezione ATM tutte le offerte attive e inviare il curriculum vitae.