Apre un nuovo polo logistico di un’importante casa di moda italiana con la creazione di 250 nuovi posti di lavoro. Il nuovo polo logistico in Valdarno in provincia di Arezzo, composto da tre edifici. Il polo ospita l’area qualità e logistica del noto marchio Prada. Il termine dei lavori è previsto per il 2022 e per tale data tutte le risorse dovranno essere operative.

Nuove opportunità di lavoro, circa 250 posti con la licenza media, diploma e laurea: profili richiesti

Il gruppo italiano Prada S.p. A. vanta 14mila dipendenti con oltre 600 punti vendita. La società accanto al marchio Prada, gestisce numerosi altri brand (Car Shoe, Miu Miu e Church’s).

La sede principale è situata in Arezzo, ma è presente in numerose città sia in Italia che all’estero. La notizia di nuove assunzioni sul polo in Toscana è stata diffusa attraverso diversi organi di informazione.

Sono numerosi i profili richiesti connessi alle spedizioni e vendite online. Quindi, le selezioni riguarderanno i seguenti profili: magazzinieri, addetti alla spedizione, alla logistica e all’e-commerce. Inoltre, sicuramente saranno indicate altre figure professionali da inserire nel controllo qualità e nel reparto amministrativo all’interno dello stabilimento.

Come inviare la candidature

Per inviare la candidatura per queste nuove opportunità di lavoro, circa 250 posti con la licenza media, diploma e laurea, bisogna attendere che il polo sia terminato e siano aperte le selezioni. Di solito il Gruppo Prada S.p.A. raccoglie le candidature attraverso la sezione dedicata del suo portale. È possibile, comunque, per chi è interessato, inviare il curriculum come candidatura spontanea registrando il proprio profilo da qui

Al momento le posizioni aperte riguardano i seguenti profili in Italia per studente neolaureato di Accademia Costume & Moda:

a) Prada Group School Board – Accademia Costume & Moda (Milano)

b) Prada Group School Board – Accademia del Lusso (Milano)

c) Prada Group School Board – Istituto Marangoni (Milano)

È possibile candidarsi direttamente online tramite il portale selezionando il tasto “candidati”.