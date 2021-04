Ogni giorno esaminiamo le offerte di lavoro dei Centri dell’impiego delle varie Regioni ed estrapoliamo quelle più significative. In atto nuove assunzioni per operai, badante, giardinieri e geometra, ma bisogna affrettarsi e inviare il curriculum vitae perché la scadenza è vicina. Infatti, abbiamo esaminato quelle della Regione Campania, Puglia e Toscana. In quest’articolo, invece, abbiamo racchiuse quelle in scadenza della Regione Umbria.

Per candidarsi alle offerte di lavoro in elenco, il curriculum vitae deve pervenire esclusivamente tramite il portale regionale “lavoro per te”. Bisogna effettuare la registrazione ed inviare la candidatura prima della scadenza

Offerte in scadenza

Le offerte di lavoro sono aggiornate sul portale della Regione Umbria ad un giorno fa:

a) n. 1 addetto alla piegatrice con avviso pubblico mediante la selezione di tre candidati da avviare ad un percorso formativo. L’azienda individuerà il candidato da assumere. Previsto tirocinio di quattro mesi. Il lavoro è a tempo pieno su due turni: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00. (CPI di Perugia). La scadenza è il 30 aprile 2021;

b) n. 1 operaio conduttore caldaie, richiesto patentino per conduttore di caldaie a vapore e patentino carrellista. La sede di lavoro è nel Comune di Trevi (PG). Il contratto praticato è a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesto il diploma di scuola media superiore. È possibile inviare la candidatura entro il 12 maggio 2021;

c) n. 1 geometra disegnatore CAD, richiesta conoscenza lingua inglese (letto, parlato e scritto: B1). L’assunzione è con contratto a tempo determinato. La sede di lavoro è nel Comune di San Giustino (PG). La candidatura può essere inviata entro l’11 maggio 2021.

Inoltre sono richiesti:

d) n. 1 giardiniere florovivaista per manutenzione giardini e parchi, potature, installazione di impianti di irrigazione. Richiesto il diploma di istruzione secondaria. Possesso delle patenti: A – B – C, il contratto di lavoro praticato è a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Il luogo di lavoro è nel Comune di Perugia. La candidatura si deve inoltrare entro il 12 maggio 2021;

e) n. 1 cameriere con conoscenza della lingua inglese (letto, parlato e scritto: A2). Luogo di lavoro Spoleto. Il contratto applicato è il tirocinio. La candidatura si può presentare entro il 14 maggio 2021;

f) n. 1 operaio conduttore di carrelli elevatore con sede di lavoro presso il Comune di Foligno (PG). Il contratto è a tempo determinato di 12 mesi. È possibile inviare la candidatura entro l’11 maggio 2021;

g) n. 1 badante per donna anziana non autosufficiente. La sede di lavoro è Cerreto Di Spoleto (PG). Il titolo di studio richiesto è la licenza media. Inoltre, è richiesta esperienza nel settore. È possibile inviare la candidatura entro il 14 maggio 2021.