La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori sulle nuove opportunità di lavoro che si stanno creando sul territorio nazionale per i prossimi anni.

Dall’inizio di quest’anno, infatti, saranno molte le aziende che provvederanno all’incremento di personale. Non solo per opera degli incentivi messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 2021 e a favore dei datori di lavoro ma anche per imminenti turnover che interesseranno o stanno già interessando molti Enti pubblici ed aziende.

L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, sta portando avanti il piano di rinnovo 2020-2022, in cui sono stimate 5.267 uscite di personale in tre anni. Un dato che corrisponde a conseguenti nuovi ingressi.

Per l’esattezza saranno circa 4 mila le assunzioni totali che dovrebbero concretizzarsi nei prossimi due anni.

Nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, occhio a questo bando

Da sottolineare che parte di queste nuove risorse risulterà da coloro che nel corso del 2020 hanno concluso il percorso di apprendistato. Inoltre, diverse assunzioni saranno effettuate per coloro che hanno intrapreso concorsi negli anni scorsi e poi bloccati per molteplici motivazioni. Infine, diventeranno parte integrante dell’agenzia fiscale anche gli aventi diritto, tramite scorrimento di graduatoria.

Tuttavia, è previsto nell’arco del 2021 il reclutamento di 1.243 nuovi funzionari in tutta Italia.

Attesa, dunque, la pubblicazione del bando che doveva essere diffuso già alla fine del 2020 ma successivamente bloccato a causa del protrarsi della pandemia.

Il Piano della performance 2020-2022, infatti, prevede anche l’individuazione di una quarta area strategica, l’area “Risorse” che si aggiunge alle altre tre ( Servizi, Prevenzione e Contrasto) già presenti.

Il fine è quello di porre attenzione, in un’ottica di progressivo miglioramento dell’efficienza gestionale, sulla valorizzazione delle risorse umane, ossia da intendersi soprattutto come investimento in tali risorse e nella capacità e crescita professionale del personale.

Per maggiori dettagli e per scaricare il bando, bisognerà attendere l’Agenzia delle Entrate e tenere d’occhio il sito ufficiale, precisamente la sezione consultabile cliccando qui.

Se “Nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione, occhio a questo bando” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Assunzioni a tempo indeterminato e 500 euro al mese per tirocini retribuiti, ecco dove”.