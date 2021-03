Bergamo si prepara a rinascere. È stata la città simbolo della prima ondata della pandemia con il video storico dei camion dell’esercito che trasportavano i deceduti Covid agli inceneritori lombardi.

Bergamo e l’intera provincia hanno voglia di ripartire e due grandi multinazionali hanno scelto di scommettere sul territorio orobico.

Iscriviti al webinar del 25 marzo e scarica gratis il report esclusivo

Scopri le tecniche di trading ultilizzate da Serghey Magala per guadagnare sui mercati e scarica subito il report gratuito "3 indici e 3 titoli esplosivi - Indici azionari e titoli vicini all'esplosione dei prezzi" per operare sui mercati APPROFITTANE ORA!

Ecco dove ci saranno nuove aperture a Bergamo: centinaia di offerte di lavoro in arrivo nella logistica

Amazon in autunno aprirà, a Cividate al Piano, il suo primo centro di distruzione in Lombardia. Un investimento di oltre 120 milioni di euro, con una previsione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato da qui ai prossimi tre anni.

Il sito disporrà della tecnologia Amazon Robotics che prevede un sistema per cui saranno gli scaffali a raggiungere l’operatore e non il contrario.

Le figure ricercate sono varie e riguardano tutti settori del polo logistico. Per ora ci si può candidare per le posizioni di quadri e altre mansioni amministrative. Si cercano dagli addetti alla sicurezza anti-Covid alla receptionist. Dal responsabile dello smaltimento dei rifiuti agli specialisti in sicurezza sul lavoro.

Per gli operatori del magazzino a breve partiranno le selezioni. Ma non è stata fornita una data di apertura delle candidature.

Amazon (qui le ultime tendenze del titolo in Borsa) ha dichiarato che il contratto proposto a questi ultimi sarà a tempo indeterminato con stipendi di ingresso 1.550 euro lordi.

Ma oltre alla multinazionale di Jeff Bezos, un’altra azienda, questa volta altoatesina ha scelto Bergamo per la nuova sede in Regione.

Si tratta della Niederstätter, azienda a conduzione familiare concessionaria ufficiale delle gru a torre della tedesca Liebherr per il Nordest. Niederstätter, che oltre a trattare macchine edili è attiva nella progettazione di grandi cantieri, aprirà a Castelli Calepio una nuova sede.

La nuova sede sarà dotata di magazzino, uffici amministrativi e aule per l’organizzazione di corsi sulla sicurezza sul lavoro. E per gruisti nell’ambito della Niederstätter Academy.

Vi abbiamo spiegato quali saranno le nuove aperture a Bergamo: centinaia di offerte di lavoro in arrivo nella logistica.