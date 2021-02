La Corte dei Conti presenta una proposta di rilievo una nuova patrimoniale a supporto della riforma fiscale. La proposta presentata presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati con un documento programmatico ed analitico. L’analisi operata dalla Corte dei Conti prevede modifiche sull’intera struttura del sistema fiscale iniziando dalla base imponibile dell’IRPEF. Inoltre, bisogna combattere l’evasione fiscale che si presenta come un problema di dipendenza. Per trovare i fondi e centrare l’obiettivo si ipotizza una nuova patrimoniale. Una breve analisi sulla nuova patrimoniale a supporto della riforma fiscale, la proposta della Corte dei Conti.

Le soluzioni sulla riforma fiscale

La relazione presentata dalla Corte dei Conti evidenzia come l’attuale sistema fiscale sia ibrido e non equo. Considera l’ipotesi di una aliquota continua seguendo il metodo tedesco. Ma il documento, che è possibile consultare qui in PDF, prende rilievo nell’ultima parte, dove mette le mani in tasca e fa due conti. La revisione della riforma fiscale si deve confrontare con un sistema di prelievo e di spesa per la copertura dei costi generati dalla pandemia.

Questo significa che per affrontare la riforma fiscale servono risorse. Ed è qui che la relazione introduce una nuova patrimoniale a supporto della riforma fiscale, la proposta nello specifico prevede un nuovo prelievo patrimoniale che considera tutte le forme di patrimonio, ed eventualmente la base familiare anziché quella individuale.

L’ipotesi di una nuova patrimoniale è sempre più concreta

Circa un mese fa la Banca d’Italia, in audizione, presentava la proposta di un aumento delle tasse sulla ricchezza immobiliare. L’attuazione di nuove imposte poteva avvenire con l’aumento delle tasse già esistenti, con la revisione dei valori catastali e con l’ingresso della tassazione sull’abitazione principale.

Questa proposta sembrava isolata e priva di fondamento, invece, dopo l’audizione della Corte dei Conti, sembra prendere forza e il suo cammino sembra trasformarsi in concretezza.

Quindi, cosa devono aspettarsi gli italiani? Nuove tasse anche sulla prima casa? Al momento l’ingresso di una nuova patrimoniale è solo una proposta.