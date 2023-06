Nuova fiamma per Leonardo DiCaprio? Ecco chi è l’artista, conosciuta a Firenze, che gli ha rubato il cuore

Nuova fiamma per Leonardo Di Caprio-Presidencia de la República Mexicana, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons

Un nuovo amore per Leonardo DiCaprio? Qualcuno ha fatto il nome di Meghan Roche, una bellissima modella ventiduenne vista recentemente in compagnia dell’attore. Ma c’è anche un’altra donna che ha conquistato lo scapolo d’oro di Hollywood. L’incontro è avvenuto a Firenze. Andiamo a conoscerla.

Leonardo DiCaprio ha una vera passione per le giovani donne. Le sceglie belle, molto più giovani di lui, spesso top model di successo. L’elenco è piuttosto lungo perché l’attore è uno scapolo impenitente e preferisce relazioni di breve durata e senza legami vincolanti. Ma questa volta c’è una donna molto speciale che ha richiamato la sua attenzione. Particolare persino nel nome, Artemisia Gentileschi.

Sulle tracce di Leonardo Da Vinci

Vacanze in Italia per Leonardo DiCaprio. Sceglie le città d’arte e i borghi sul mare, le pizzerie e i ristoranti gourmet. È stato avvistato su e giù per la Penisola accompagnato da Tobey Maguire e un gruppo di amici. Cappellino calcato sulla fronte e look informale mentre cerca di mimetizzarsi tra i numerosi turisti. A Caserta, in visita alla Reggia, nelle aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, a Forte dei Marmi a cena al ristorante Maitó. E ancora in Toscana, sulle tracce di Leonardo Da Vinci.

C’è un legame particolare tra l’artista e l’attore che porta lo stesso nome. Pare che DiCaprio abbia scalciato per la prima volta nella pancia della mamma mentre lei ammirava un quadro del pittore nella Galleria degli Uffizi. Ed è proprio qui che ha incontrato Artemisia Gentileschi.

Nuova fiamma per Leonardo DiCaprio?

L’amore per Artemisia Gentileschi è scattato immediatamente, ma si tratta di un incontro esclusivamente spirituale. La donna infatti è una pittrice, anzi una pittoressa, dei primi anni del ‘600, un’artista che ha fatto fatica ad affermarsi in un mondo dominato da maschi. Ma Artemisia è famosa anche per un atto di coraggio, eccezionale nel tempo in cui visse. Infatti denunciò l’uomo che l’aveva stuprata trascinandolo di fronte a un tribunale perché lo condannasse.

Nella sua arte, appassionata e drammatica, sono visibili il dolore e il coraggio che animarono la sua vita, in particolare nel suo dipinto più famoso, Giuditta e Oloferne. Qui Artemisia narra il momento in cui l’eroina biblica, che ha il volto della pittrice, uccide il condottiero nemico del suo popolo.

Un vero colpo di fulmine

Leonardo DiCaprio si è lasciato subito conquistare dalla forte personalità della pittrice. È rimasto a lungo nella sala in cui sono esposte le sue opere, di fronte ai dipinti carichi di drammaticità. Un vero colpo di fulmine. Ha voluto sapere tutto di lei.

Cosa lo ha conquistato di più, la donna dalla forte personalità che si è ribellata alle logiche del suo tempo o l’artista appassionata che con i suoi quadri sa suscitare forti emozioni? Di certo l’attore, che ama molto l’arte, ha saputo cogliere la carica emotiva dei dipinti e ne è rimasto affascinato. Non una nuova fiamma per Leonardo DiCaprio ma un amore destinato a durare a lungo.