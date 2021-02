Continua la rassegna da parte della Redazione di ProiezionidiBorsa delle aziende che cercano personale. In questa sede, in particolare, esporremo le numerose assunzioni di diplomati e laureati da Nord a Sud da parte di questo rinomato Gruppo. Stiamo parlando di Poste Italiane, noto marchio nel campo della corrispondenza e logistica, ma anche dei servizi finanziari e assicurativi.

Entriamo subito nel vivo del discorso e illustriamo le opportunità lavorative presenti.

La rete dei 1.000 “Specialisti Consulenti Mobili”

A fine novembre scorso, Poste aveva comunicato l’intento di realizzare una rete di “Specialisti Consulenti Mobili”. Un esercito di circa mille professionisti dediti all’assistenza e alla consulenza sul risparmio postale, agli investimenti, ai finanziamenti e ai temi legati alla protezione.

Tale rete di professionisti dovrebbe garantire la copertura dell’intero territorio nazionale. Anche perché Poste ha una copertura capillare del territorio (circa 12.800 uffici postali sparsi sul territorio).

Dunque, in merito alle sedi finali di destinazione, il riferimento è all’intero territorio nazionale.

Vediamo queste numerose assunzioni di diplomati e laureati da Nord a Sud da parte di questo rinomato Gruppo

Poste è dunque alla ricerca di personale volto ad allargare il suo organico. Per quanto riguarda le figure cercate sull’intero territorio nazionale, esse sono:

a) Consulenti finanziari in apprendistato professionalizzante. Si tratta di una posizione rivolta a laureati (laurea magistrale) in discipline economiche. Le loro mansioni, a regime, saranno fondamentalmente quelle legate all’attività di promozione e vendita dei servizi finanziari e assicurativi del Gruppo. Se si supera il processo di selezione, si è assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

b) portalettere. In questo caso l’azienda chiede il possesso del diploma con votazione minima di 70/100 o un diploma di laurea non inferiore a 102/110. Ancora, si richiede il possesso della patente di guida, per poter manovrare i motomezzi aziendali messi a disposizione dei neoassunti.

Le figure richieste dal gruppo Poste

Per la sola Provincia Autonoma di Bolzano vengono ricercate figure di Front End. Si tratta di figure legate anche in questo caso alla vendita di prodotti/servizi a marchio Poste, per conto della quale ne cura i rapporti con la clientela. In questo caso i requisiti sono il possesso del diploma superiore e il patentino di bilinguismo.

Infine, per la sede di Roma si ricercano giovani laureati in Matematica, Informatica, Statistica, Cyber Security e Filosofia. Saranno inseriti nel ruolo di Junior Developer e sarà loro offerto, inizialmente, un contratto di stage di 6 mesi.

Per tutte le figure su esposte, vale come sempre l’invito di preparare un aggiornato, veritiero e dettagliato CV. Da inviare all’azienda per la figura professionale alla quale s’intende prendere parte alla selezione.

Ecco, dunque, illustrate queste numerose assunzioni di diplomati e laureati da Nord a Sud da parte di questo rinomato Gruppo. Infine, nell’articolo di cui qui il link riportiamo altri tre grandi gruppi mondiali che, parimenti, cercano personale.