Dopo l’approvazione del decreto Rilancio dei giorni scorsi, una fittissima pioggia di sostegni e aiuti sta per “abbattersi” su famiglie e imprese. Si tratta dei €55 miliardi della manovra del Governo che mira a sostenere la Fase-2 e provare a far ripartire (almeno) in seconda l’economia. Data la ricchezza della manovra, è comprensibile l’eventuale spaesamento di cittadini e imprenditori sul come e dove districarsi. Per venire incontro a tale problema, è stato attivato un Numero verde della Banca d’Italia per i finanziamenti a famiglie e imprese.

L’Help Desk della Banca d’Italia

A partire da lunedì 27 aprile è infatti attivo un nuovo e dedicato canale d’informazione a cui i cittadini possono rivolgersi per ricevere assistenza. L’Help Desk attivato da Banca d’Italia eroga informazioni imparziali e mirate. E laddove necessario, recita il sito della banca, si adopera a fare da tramite con la propria banca nello sbrogliare eventuali difficoltà. Queste ultime ovviamente devono tutte essere legate all’accesso alle misure del decreto Rilancio a beneficio di imprese e famiglie.

Il Numero verde

Il Numero verde in questione è l’800 196 969, attivo tutti i giorni per 24 ore al giorno. Banca d’Italia garantisce risposta entro il giorno lavorativo successivo. La risposta può avvenire per email o per telefono, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle 8.30-13.30 e poi quella 14.30-17.30. Finora sono giunte centinaia di segnalazioni. In genere si tratta domande e/o segnalazioni circa la relazione col proprio istituto di credito.

Le misure in arrivo

Tra le misure a sostegno delle famiglie ricordiamo il bonus babysitter, contributo fino a €1.200 valido e spendibile anche per i centri estivi per bambini. E poi c’è la misura del Reddito di Emergenza a beneficio delle fasce più deboli della popolazione (circa 2 milioni di persone). Il sostegno andrà dai quattro fino agli ottocento euro al mese, tutto è in funzione della composizione del nucleo familiare. Ricordiamo ancora il superbonus ristrutturazione casa al 110%, che si allarga fino a ricomprendere le seconde case. Questo sostegno nello specifico potrà essere anche ceduto alla propria banca ovvero farselo scontare subito dalla ditta dei lavori e non pagare nulla. Una possibilità questa estesa anche alle detrazioni al 50% e al 65% per lavori già eseguiti.

Numero verde della Banca d’Italia per i finanziamenti a famiglie e imprese

A sostegno del mondo delle imprese, a partire da giugno scatteranno gli indennizzi a fondo perduto per le imprese fino a 5 mln di fatturato. A patto abbiano subito un calo di fatturati pari ad almeno a un terzo dello stesso periodo dell’anno prima. Mentre sarà automatico l’indennizzo dei €600 per autonomi e partita Iva che l’hanno già ricevuta. Ieri sera, intervistato al Tg della Rai, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha assicurato che sarebbe arrivato nell’arco di 2-3 giorni a 4 milioni di lavoratori.