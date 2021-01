Questa sera, si naviga verso nuovi orizzonti! Si viaggia alla scoperta di sapori tutti da provare! Ed infatti stiamo per approdare nel paese dove nulla è come sembra.

Tralasciando l’incipit d’ispirazione vagamente avventuriera, la ricetta che la Redazione vuole proporre questa sera è effettivamente una piacevole sorpresa nella sua preparazione.

Stiamo parlando della torta versata alla Nutella. Un dolce buono da leccarsi i baffi e pronto in poco tempo. Il quale, tuttavia, presenta una preparazione diversa dalle classiche torte al cioccolato. Una torta consigliatissima soprattutto se si vuole fare bella figura con amici e parenti in breve tempo.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) 4 uova;

b) 200 g di Nutella, più 4 cucchiai per la farcitura;

c) 120 g di farina tipo “00”;

d) 150 g di zucchero semolato;

e) 100 ml di latte;

f) 100 ml di olio di semi;

g) 70 g di fecola di patate;

h) 1 bustina di lievito per dolci.

Nulla è come sembra con questa semplicissima torta, ecco come stupire tutti in un lampo. Procedimento

Realizzare la torta versata alla Nutella non è affatto difficile. Il primo passo sarà quello di stendere un foglio di carta da forno su un piano di lavoro e versarci sopra 4 cucchiai di Nutella. Spalmare con un cucchiaio e creare la forma di un cerchio, più o meno grande 22-24 cm. Far solidificare la Nutella in freezer.

Intanto, in una ciotola inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Poi, aggiungere l’olio e il latte. Mescolare aiutandosi con le fruste elettriche fino ad amalgamare tutti gli ingredienti.

A questo punto aggiungere la Nutella, poi la farina, la fecola ed infine il lievito.

Prendere una tortiera, imburrarla o ricoprirla con la carta da forno e versare metà dell’impasto.

Far cuocere, in forno già caldo, a 200°C in forno caldo per circa 20 minuti.

Successivamente, estrarre la torta dal forno, prendere dal freezer il disco di Nutella e disporlo sulla base della torta cotta. Versare l’impasto avanzato prima e infornare nuovamente per una altra ventina di minuti.

Una volta cotta, far raffreddare la torta prima di servirla. Tagliando le fette, l’effetto sarà molto ordinato e soprattutto goloso.

Se “Nulla è come sembra con questa semplicissima torta, ecco come stupire tutti in un lampo” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Se vuoi lasciare di stucco i tuoi ospiti prova la torta rovesciata all’ananas” per una ricetta amatissima.