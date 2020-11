L’olio extra vergine d’oliva è l’attore non protagonista di questa ricetta che si aggiudica ugualmente il premio principale. Perché? A differenza di quello che si può pensare a primo impatto, la torta non avrà il sapore di olio. Tuttavia, quest’ultimo svolge un ruolo fondamentale per un risultato degno di nota. Buona, alta e soffice, la torta all’olio è adatta per essere gustata a colazione o a merenda. Di seguito, ecco tutto l’occorrente per realizzare una torta delicata e ideale per essere accompagnata da una crema spalmabile.

Ingredienti

300 g di farina tipo 00;

180 g di zucchero;

3 uova;

100 ml di olio extra vergine d’oliva;

50 ml di latte;

1 scorza di limone.

1 bustina di lievito per dolci.

Nulla è come sembra con la torta semplice all’olio d’oliva. Procedimento

Realizzare la torta semplice all’olio è un gioco da ragazzi. In una ciotola inserire le uova e lavorare con lo zucchero per qualche minuto. Una volta montate il composto risulterà spumoso e chiaro. A questo punto è il turno del latte e sempre mescolando bene aggiungere anche l’olio. Setacciare la farina e il lievito ed incorporare al composto. Infine, aggiungere la scorza grattugiata di un limone. Amalgamare bene il tutto, mescolando ancora per qualche minuto.

Prendere una tortiera imburrata oppure rivestita da un foglio di carta da forno. Versare il composto all’interno dello stampo e far cuocere ad una temperatura di 180° per circa 40. Per capire il grado di cottura, procedere con la tecnica dello spaghetto. Una volta cotta, sfornare la torta e lasciar intiepidire. Prima di servire la classica spolverata di zucchero a velo renderà più gustosa la creazione. Ed ecco che la torta semplice all’olio può essere assaporata in un batter d’occhio.

