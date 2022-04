Ci sono dolci della tradizione italiana che sanno di casa e, ogni volta che li vediamo, ci ricordano i pranzi in famiglia. Tra tutti questi, ne esiste uno davvero soffice, goloso e unico per i suoi profumi primaverili: il buonissimo pan d’arancio. Un dessert classico delle feste, da preparare in forno e perfetto da mangiare anche a colazione o per merenda.

Gli ingredienti per il nostro dolce buonissimo

150 g di farina 0;

150 g di semola di grano duro;

3 uova;

320 g di zucchero semolato;

50 ml di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

100 ml di olio di semi di girasole;

2 arance;

2 pezzetti di cannella (1 cm);

100 ml di acqua;

200 ml di yogurt greco;

1 cucchiaio di miele di fiori d’arancio;

40 g di pistacchi sbucciati non salati;

sale.

Nulla batte questo dolce soffice e strepitoso che piace ai bambini e ci ricorda i deliziosi piatti preparati dalla nonna

Innanzitutto, prepareremo la glassa del nostro dolce: prendiamo allora lo yogurt e il miele e uniamoli in una ciotola di buone dimensioni, coprendola con della pellicola alimentare. Fatto questo, trasferiamo la ciotola in frigo e lasciamola là per almeno 2 ore.

Per quanto riguarda la torta, invece, laviamo l’arancia e tagliamola a pezzettini senza però sbucciarla. Poi frulliamo tutto con il frullatore a immersione e assicuriamoci che non rimangano grumi.

Uniamo l’olio e il latte e frulliamo il tutto continuamente, per poi aggiungere le uova, una alla volta, e lo zucchero. Aggiungiamo la farina e la semola setacciate assieme al lievito e un pizzico di sale, frulliamo ancora e lasciamo giusto un attimo a riposare.

Nel frattempo, imburriamo e infariniamo uno stampo di circa 22 cm di diametro nel quale poi andremo a versare il nostro composto.

Cuociamo il tutto in forno già caldo a 170 °C per 45 minuti e ogni tanto controlliamo la preparazione infilzando con uno stecchino fino al centro del dolce: se la punta uscirà asciutta, la torta sarà pronta e dovremo quindi sfornarla immediatamente.

Gli ultimi ritocchi

Durante la cottura della torta non ci resterà che preparare lo sciroppo spremendo l’altra arancia e mettendone da parte il succo ricavato. In un pentolino facciamo bollire l’acqua assieme allo zucchero, alla cannella e alla scorza rimasta. Passati i 5 minuti di cottura, spegniamo il fuoco e lasciamo intiepidire, poi aggiungiamo il succo.

Finita la cottura della torta, sforniamola e ricopriamola con lo sciroppo, poi lasciamola da parte a raffreddare. Una volta fredda, copriamo la superficie con la glassa allo yogurt e decoriamo quindi con i pistacchi a piacimento. Una volta pronto e affettato vedremo allora perché nulla batte questo dolce soffice e strepitoso che sa proprio di casa e domenica in famiglia.

