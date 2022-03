Alcuni segni zodiacali potrebbero aver cominciato marzo in maniera spumeggiante. Tuttavia, la fortuna potrebbe presto lasciare il posto alla cattiva sorte. È il caso di 3 segni zodiacali, i quali saranno costretti durante il weekend a dover fare nuovamente i conti con la sfortuna. Ovviamente, questa situazione potrebbe durare per pochi giorni, poiché il transito di Marte in Acquario potrebbe portare un carico di novità. Quindi, conviene metterci l’anima in pace durante il fine settimana, staccare la spina da tutto e attendere l’evolversi della situazione.

Zero aspettative

La cattiva sorte potrebbe colpire come un fulmine a ciel sereno i nati sotto il segno dello Scorpione. Molti di noi durante la settimana potrebbero aver vissuto momenti inaspettati e ricchi di gratificazioni sul lavoro e in amore. Tuttavia, nel fine settimana dovremmo fermarci un attimo. Il problema principale riguarderà le nostre finanze, che cominceranno a scarseggiare. Durante la settimana, presi da un’incontrollata frenesia potremmo aver esagerato con le spese, acquistando beni inutili e di cui potevamo rimandare o farne a meno. Fortunatamente, Marte in Acquario potrebbe ricaricare il nostro conto in banca durante le prossime settimane. Tuttavia, potremmo decidere di trascorrere un weekend senza troppi progetti e con zero aspettative. Anche in coppia potrebbero esserci delle preoccupazioni. Alcuni di noi potrebbero convivere con pensieri poco chiari. Meglio pazientare e far attenzione a non prendere decisioni avventate.

Nubi nere all’orizzonte inguaiano il weekend di 3 segni zodiacali ma soldi e fortuna potrebbero tornare già dalla prossima settimana

Fine settimana da incubo anche per i nati sotto il segno dei Pesci. I buoni propositi decantati durante le passate settimane, pare siano rimasti nel mese di febbraio. Alcuni di noi vengono da una settimana dura e stressante soprattutto sul lavoro. Potrebbero esserci dei progetti su cui abbiamo investito tempo e denaro e nei quali fatichiamo a trovare la giusta gratificazione. Abbiamo grosse aspettative, tuttavia, pare non vogliano proprio andare in porto. Questa situazione rischia di rovinare anche la nostra vita di coppia. Siamo stanchi, freddi e distaccati. Meglio lasciare i pensieri a lavoro e recuperare le forze durante questo weekend, nella speranza di ripartire a mille già da lunedì. Infatti, Marte in Acquario potrebbe portarci un briciolo di fortuna in più.

Fiducia

Potrebbero essere giorni complicati anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Veniamo da una settimana impegnativa in cui, presi da mille preoccupazioni sul futuro, ci siamo gettati a capofitto nel lavoro. Nonostante gli sforzi, fatichiamo a conquistare le giuste ricompense. Alcuni di noi potrebbero soffrire anche in amore. Molti si auspicavano un netto cambiamento durante questa prima fase del 2022. Cambiamento che stenta ad arrivare. Le grosse novità potrebbero arrivare all’inizio della settimana grazie al transito di Marte in Acquario. Potremmo avere nuove idee da far fruttare sul lavoro e passare allo step successivo in amore grazie a un’amicizia che abbiamo cominciato da poco.

Dunque, tante nubi nere all’orizzonte inguaiano il weekend di questi segni dell’oroscopo. Meglio recuperare le energie nella speranza che la seconda settimana di marzo possa regalarci qualche interessante novità.

