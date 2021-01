L’INPS per emergenza Covid proroga le certificazioni di disabilità della Legge 104 per handicap grave. Questo significa che, anche se le certificazioni di disabilità sono scadute, è possibile continuare a fruire delle agevolazioni ad esse legate. L’Ente ha pubblicato il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021 dove fornisce chiarimenti sulle procedure dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario Legge 151/2001. Analizziamo in cosa consiste la novità verbale Legge 104 per permessi e congedo, con accettazione di tutte le domande.

Revisione del verbale Legge 104, cosa fare?

Il messaggio INPS sopra menzionato, specifica che i lavoratori, che hanno un verbale in revisione, possono continuare a fruire delle agevolazioni anche senza la revisione. Quindi, chi fruisce dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario Legge 151 può continuare a beneficiarne.

Le domande di benefici previsti per i lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità si sono moltiplicate, e così anche quelle del congedo straordinario per assistere un familiare disabile.

Vista l’emergenza sanitaria, l’ente previdenziale ha semplificato l’iter accettando tutte le domande in modalità provvisoria. Per poi, in un secondo momento, verificare la veridicità dei dati di handicap grave attraverso la visita di revisione medico legale. In effetti, il messaggio INPS, chiarisce alcuni aspetti per coloro che hanno presentato per la prima volta la domanda.

I chiarimenti riguardano la presentazione della domanda dopo la scadenza del verbale per handicap grave e prima dell’iter sanitario di revisione. In questo caso, l’INPS accoglie la domanda provvisoriamente in attesa di una conferma successiva dello stato di handicap grave.

Novità verbale Legge 104 per permessi e congedo, con accettazione di tutte le domande

Cosa succede alla visita di revisione effettiva? Nel caso in cui la visita di revisione confermi lo stato di disabilità grave, la domanda sarà accolta con data di decorrenza dalla data di presentazione. Invece, qualora la disabilità grave non risulti confermata, l’INPS procederà al recupero del beneficio fruito.